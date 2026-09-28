बाबो! विद्या बालनने सगळ्यांसमोर पती सिद्धार्थला केलं किस, रोमँटिक लिपलॉकचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

VIDYA BALAN BIDS GOODBYE TO HUSBAND SIDDHARTH ROY KAPUR WITH A ROMANTIC KISS: अभिनेत्री विद्या बालन हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिचा हटके अभिनय नेहमीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतो. अभिनयापेक्षा विद्या बालनचा साधेपणा चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. दरम्यान अशातच विद्याचे पती सिद्धार्थ रॉय कपूरसोबतचे काही रोमँटिक फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोमध्ये ती सगळ्यांसमोर पती सिद्धार्थला किस करताना पहायला मिळतेय. .विद्या बालन आणि पती सिद्धार्थ रॉय हे मुंबई विमानतळावर एकत्र स्पॉट झाले. त्यावेळी पापाराझींच्या कॅमेऱ्यात त्यांचे काही खास क्षण कैद झालेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला दोघे एकमेकांना मिठी मारतात. त्यानंतर दोघेही लीप किस करताना दिसून येत आहे. त्यानंतर सिद्धार्थला बाय करत विद्या तिथून निघून जातेय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .विद्या बालन आणि सिद्धार्थ नेहमीच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य प्रसिद्धीपासून दूर ठेवत असतात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी ते नेहमीच साधेपणाने वावरत असतात. त्यातच आता त्यांचा विमानतळावरील असा रोमँटिक अंदाज पाहून चाहत्यांनी सुद्धा आश्चर्य व्यक्त केलंय. अनेकांनी त्यांच्या जोडीचं कौतूक करत 'मेड फॉर इच ऑदर' अशा कमेंट्स केल्यात. सध्या त्यांच्या व्हिडिओ नेटकऱ्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे. .विद्या बालन आणि सिद्धार्थ रॉय यांनी २०१२ मध्ये लग्न केलं होतं. आता त्यांच्या लग्नाला १४ वर्ष पूर्ण झाली आहे. पंरतु तरीही आज देखील दोघांमधील प्रेम कायम तसंच आहेत. दोघांची 'नो वन किल्ड जेसिका' च्या काळात ओळख झाली. तेव्हा सिद्धार्थ मोशन पिक्चर्सशी संबंधीत काम करत होता. त्यामुळे विद्या आणि त्याची भेट होत गेली. एका पुरस्कार सोहळ्यानंतर त्यांच्यात जवळीक वाढली. .गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्यातील वाद संपला? गर्लफ्रेंडला सोडून पुन्हा पत्नीकडे, नेमकं काय घडलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.