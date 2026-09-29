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“शंका असेल तर पुढच्या वर्षी या…” कलाकारांच्या ढोलवादनावर प्रश्न विचारणाऱ्या विद्याधर जोशींना श्रुती मराठेचं उत्तर; अभिजीत केळकरही संतापला!

VIDYADHAR JOSHI QUESTIONS PUNE CELEBRITY DHOL TASHA PERFORMANCE:ज्येष्ठ अभिनेते विद्याधर जोशी यांनी कलाकारांच्या ढोलवादनावर प्रश्न उपस्थित करणारी पोस्ट शेअर केली. यावर श्रुती मराठेने सराव आणि वादनाबाबत सविस्तर उत्तर दिलं.
VIDYADHAR JOSHI QUESTIONS PUNE CELEBRITY DHOL TASHA

VIDYADHAR JOSHI QUESTIONS PUNE CELEBRITY DHOL TASHA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHRUTI MARATHE GIVES STRONG REPLY TO VIDYADHAR JOSHI: पुण्यात दरवर्षी गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत कलावंत ढोल पथकाकडून खास सादरीकरण केलं जातं. मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकार या पथकात असतात. सिद्धार्थ जाधव, तेजस्विनी पंडित, श्रुती मराठी, सौरभ गोखले यासारखे कलाकार ढोलवादनाचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच ज्येष्ठ अभिनेते विद्याधर जोशी यांनी कलाकारांच्या वादनावर प्रश्न उपस्थित करत एक पोस्ट शेअर केलीय.

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