“शंका असेल तर पुढच्या वर्षी या…” कलाकारांच्या ढोलवादनावर प्रश्न विचारणाऱ्या विद्याधर जोशींना श्रुती मराठेचं उत्तर; अभिजीत केळकरही संतापला!

SHRUTI MARATHE GIVES STRONG REPLY TO VIDYADHAR JOSHI: पुण्यात दरवर्षी गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत कलावंत ढोल पथकाकडून खास सादरीकरण केलं जातं. मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकार या पथकात असतात. सिद्धार्थ जाधव, तेजस्विनी पंडित, श्रुती मराठी, सौरभ गोखले यासारखे कलाकार ढोलवादनाचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच ज्येष्ठ अभिनेते विद्याधर जोशी यांनी कलाकारांच्या वादनावर प्रश्न उपस्थित करत एक पोस्ट शेअर केलीय..विद्याधर जोशींची पोस्टते पोस्टमध्ये म्हणाले की, 'पुण्यातील हे कलाकाराचं पथक विसर्जनाच्या मिरवणुकीत असं किती वेळा वादन करतात? ज्या जोशात ते रिल्समध्ये वाजवताना दिसतात. तेवढ्या जोशात ते खरंच वादन करतात का?' अशी पोस्ट जोशींनी केली होती. दरम्यान या पोस्टवर अभिनेत्री श्रुती मराठेनं कमेंट करत स्पष्ट उत्तर दिलय. .श्रुतीचं उत्तरश्रुती म्हणाली की, 'दीड महिन्यांचा सराव ११ दिवसात १४ वेळा वादन आणि शेवटच्या दिवशी साडेसात तासांची विसर्जन मिरवणूक एवढं सगळं आम्ही करत असतो. कारण आम्हाला वादनाची आवड आहे. जर याची शंका असेल तर पुढच्या वर्षी बघायला नक्की या. तुमच्या मनात असलेले प्रश्न नक्कीच सुटतील. घरी बसून फेसबुकवर प्रश्नाची उत्तरं मिळत नाहीत. जे लोक आम्हाला लाईव्ह बघतात ते असं प्रश्न फेसबुकवर टाकत नाहीत.' .दरम्यान श्रुतीच्या उत्तरावर जोशींनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलीय. ते म्हणाले की, 'श्रुती तुझ्या पहिल्या तीन ओळीतच माझं उत्तर मिळालं. मला तिथं बघायला येण्याची गरज नाही आणि मला बघण्यापेक्षा वाजवणं आवडेल. कारण वाजवणाऱ्याला त्रास होत नाही, तर तो बघणाऱ्याला किंवा ऐकणाऱ्याला जास्त होतो असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. मी कधी प्रत्यक्ष बघितलं नाही हे खऱं आहे. परंतु तू माझ्या प्रश्नाचं उत्तर एफबीवर दिलस त्याबद्दल तुझे आभार. तुला राग आला असेल तर ते साहाजिकच आहे.'.अभिजीत केळकरची पोस्टदरम्यान अभिजीत केळकरने सुद्धा कमेंट करत विद्याधर जोशी यांना प्रश्न केलाय. तो म्हणाला की, 'बाप्पा तु या कलाकारांना खरंच ओळखत नाहीस का? तुझ्याकडे खरंच त्यांचे नंबर्स नाहीत का? पुण्याचे आणि मुंबईचे कलाकार म्हणजे काय असतं? तु त्यातील एका तरी कलाकराला फोन करून विचारू शकला नाही. तु बसल्या बसल्या उगाच सगळ्यांवर उंगल्या काय करतोय. नेहमीच तू निगेटिव्ह बोलत असतो. आता यावर मला बोलायला अजिबात फोन करू नकोस. मला तुझा खूप राग आलाय.' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय. .Premium|Lakshmanresha Serial : कबड्डीनं वेडावलेला सदाशिव... .VIDEO: 'नवरा विकला काय?' विचारणाऱ्या ट्रोलर्सवर जान्हवी किल्लेकर भडकली; म्हणाली, 'फालतू लोक...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.