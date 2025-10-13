आधीच ठरलेलं मग व्होट कशाला घेता? फक्त दोनच मालिकांना पुरस्कार मिळाल्याने झी मराठीवर प्रेक्षक संतापले; म्हणतात, 'निव्वळ बोगस..'

झी मराठी पुरस्कार सोहळ्याची दरवर्षी चर्चा असते. प्रेक्षक आपल्या आवडत्या मालिकेला पुरस्कार मिळतोय का हे पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. यंदाचा झी मराठी पुरस्कार सोहळा २०२५ नुकताच पार पडला. यात अभिजीत खांडकेकर आणि मृण्मयी देशपांडे यांनी सूत्रसंचालकाची भूमिका साकारली. या पुरस्कार सोहळ्यात 'लक्ष्मी निवास' आणि 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकांना सगळ्यात जास्त पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामुळे नेटकरी चांगलेच संतापलेत. आधी पाहूया कोणत्या मालिकेला कोणते पुरस्कार मिळाले आहेत. .लोकप्रिय मालिका – लक्ष्मी निवाससर्वोत्कृष्ट मालिका – सावळ्याची जणू सावलीलोकप्रिय कुटुंब – दळवी कुटुंब ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट कुटुंब – मेहंदळे कुटुंब ( सावळ्याची जणू सावली )सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय जोडी – जयंत-जान्हवी ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट अनुरुप जोडी – सिद्धू-भावना ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट नायिका – सावली ( सावळ्याची जणू सावली )लोकप्रिय नायिका – कमळीसर्वोत्कृष्ट नायक – सिद्धू ( लक्ष्मी निवास )लोकप्रिय नायक – सारंग ( सावळ्याची जणू सावली )जीवनगौरव पुरस्कार – डॉ. गिरीश ओकसर्वोत्कृष्ट सासरे – श्रीनिवास ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट सासू – लक्ष्मी ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट जावई – सिद्धू ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट सून – वीणा ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट आई – मीरा-अंबिका ( तुला जपणार आहे )सर्वोत्कृष्ट बाबा – अथर्व – तुला जपणार आहेशायनिंग परफॉर्मन्स – लक्ष्मी ( लक्ष्मी निवास )नॅचरल टॅलेंट ऑफ द इयर – भावना ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार – अप्पू, गणी, आनंदी, हृतिक, हौसा, वेदा आणि वरदसर्वोत्कृष्ट आजी – कमळीसर्वोत्कृष्ट मैत्री – लक्ष्मी आणि सिद्धू ( लक्ष्मी निवास ) झी मराठी पुरस्काराचे विजेते भाग – १सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिरेखा पुरुष – जगन्नाथ ( सावळ्याची जणू सावली )सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिरेखा पुरुष – विश्वा ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिरेखा स्त्री – रेणुका ( लक्ष्मी निवास )फ्रेश फेस ऑफ द इयर – कमळीसर्वोत्कृष्ट विनोदी व्यक्तिरेखा स्त्री – जयंती ( सावळ्याची जणू सावली )सर्वोत्कृष्ट विनोदी व्यक्तिरेखा पुरुष – जित्या ( देवमाणूस )विशेष लक्षवेधी चेहरा – मीरा ( तुला जपणार आहे )रायझिंग स्टार ऑफ द इयर – जान्हवी ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कष्ट भावंडं – वेंकी, भावना, जान्हवी ( लक्ष्मी निवास )सर्वोत्कृष्ट खलनायिका – कामिनी ( कमळी )सर्वोत्कृष्ट खलनायक – गोपाळ ( देवमाणूस )सर्वोत्कृष्ट मुलगी – पारू ( पारू )सर्वोत्कृष्ट मुलगा – आदित्य ( पारू )सर्वोत्कृष्ट कथाबाह्य कार्यक्रम – चला हवा येऊ द्यासर्वोत्कृष्ट सूत्रसंचालक – संकर्षण कऱ्हाडे ( आम्ही सारे खवय्ये ) अभिजीत खांडकेकर ( चला हवा येऊ द्या ) Zee 5 चे महत्त्वाचे पुरस्कारZee 5 फेव्हरेट व्यक्तिरेखा पुरुष – जयंत ( लक्ष्मी निवास )Zee 5 फेव्हरेट व्यक्तिरेखा स्त्री – भावना ( लक्ष्मी निवास )Zee 5 वर सर्वाधिक पाहिलेली मालिका – सावळ्याची जणू सावलीZee 5 मोस्ट प्रॉमिसिंग शो – कमळीZee 5 लोकप्रिय जोडी – सारंग-सावली ( सावळ्याची जणू सावली ). प्रेक्षक काय म्हणाले? मात्र हे पुरस्कार पाहून नेटकरी संतापले आहेत. एकाने लिहिलं, 'सर्वोत्कृष्ट मालिका दिलं कसा काय दिला? टीआरपी किती आहे? सिरीयलच्या कलाकारांना आधीच माहीत होतं मिळणार आहे ते.' एकाने लिहिलं, 'कोठारे व्हिजनची आहे म्हणून दिला का, पण बाकी मालिकांवर अन्याय आहे हा.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'तुला जपणार आहे ही मालिका unique आहे. सर्वोत्कृष्ट मालिका तुला जपणार आहे ला मिळाला पाहिजे होत' आणखी एकाने लिहिलं, 'कमळीसारखी नवोदित मालिका आणि तारिणीसारखी साहसी मालिका केव्हाही चांगल्या आहेत. तुला जपणार आहे ह्या मालिकेची थीम unique होती. पण काय करणार, शेवटी दिला तुम्ही अवॉर्ड तुमच्या मनाने! प्रेक्षकांची पसंती तरी पाहायची होती.' .आणखी एकाने लिहिलं ,'किती ते सावली सावली करणार, दुसऱ्याने लिहिलं, 'असं कसं काहीतरीच सावल्याची जणू सावली खूप कमी trp आहे आणि सर्वोतकृष्ट मालिका काहीतरीच आम्हाला सगळं माहीत असतं.' अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. .'चंद्रमुखी' हे गाणं आशिषने नव्हे मी बसवलंय... नृत्य दिग्दर्शिका दीपाली विचारेंनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाल्या, 'त्याने फक्त रील केली आणि...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.