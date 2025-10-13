Premier

आधीच ठरलेलं मग व्होट कशाला घेता? फक्त दोनच मालिकांना पुरस्कार मिळाल्याने झी मराठीवर प्रेक्षक संतापले; म्हणतात, 'निव्वळ बोगस..'

ZEE MARATHI FACES BACHLASH: नुकताच झी मराठी पुरस्कार २०२५ पार पडला. मात्र या सोहळ्यात फक्त दोन मालिकांचं वर्चस्व दिसून आलं. त्यावरून नेटकऱ्यांनी प्रेक्षकांना प्रश्न विचारला आहे.
zee marathi award 2025

Payal Naik
Updated on

झी मराठी पुरस्कार सोहळ्याची दरवर्षी चर्चा असते. प्रेक्षक आपल्या आवडत्या मालिकेला पुरस्कार मिळतोय का हे पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. यंदाचा झी मराठी पुरस्कार सोहळा २०२५ नुकताच पार पडला. यात अभिजीत खांडकेकर आणि मृण्मयी देशपांडे यांनी सूत्रसंचालकाची भूमिका साकारली. या पुरस्कार सोहळ्यात 'लक्ष्मी निवास' आणि 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकांना सगळ्यात जास्त पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामुळे नेटकरी चांगलेच संतापलेत. आधी पाहूया कोणत्या मालिकेला कोणते पुरस्कार मिळाले आहेत.

