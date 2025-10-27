लॉकडाउन लागणार कळताच रात्री २ ला घातला मंडप... पार्थच्या खऱ्या लग्नात झालेला प्रचंड गोंधळ; म्हणाला, '३ महिने बायको...'

लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता विजय आंदळकर याने अभिनेत्री रुपाली झणकर हिच्यासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. त्यांना एक मुलगी देखील आहे. विजयने नुकतंच पवई येथे नवीन घर घेतलं आहे. त्या घरात त्यांची पहिलीच दिवाळी होती. त्यानिमित्ताने त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचं लग्न कसं झालं याबद्दल सांगितलंय. लग्नाच्या तारखेलाच लॉकडाउन लागल्याने सगळा गोंधळ झाला होता असं त्याने सांगितलं. .फन बंटरला दिलेल्या मुलाखतीत विजय म्हणाला, 'तिला मी मालिकेच्या शूटिंगदरम्यानच आवडायला लागलेलो. तिचे काका माझ्याकडे येऊन म्हणाले होते. ती एकदम प्रेमात पडलीये तुमच्या. लक्ष ठेवा. मग मी आईला सांगितलं. रुपालीला विचारलं लग्न करशील का, तर ती हो म्हणाली. पण तिचे बाबा कडक शिस्तीचे आहेत. तर बोलण्याच्या कार्यक्रमात त्यांनी विचारलं हे घर तुमचं आहे का? मग सांगितलं हो आमचं आहे. खालचं पण आमचं आहे आणि बाजूचं सुद्धा आमचं आहे. ते म्हणाले, बघू कागदपत्र बघू, आम्ही पेपर दाखवले. मग त्यांना वाटलं की हा आमची मुलगी या घरात सुखात राहू शकेल.'.लग्नात झाली धावपळ विजय पुढे म्हणाला, 'लग्नाचा तर गोंधळ आहे. लॉकडाउन लागणार होतं २२ तारखेला. २१ ला हळद आणि साखरपुडा होता आणि २२ ला लग्न होतं. २० तारखेला रात्री कळलं हे. मी हिला सांगत होतो नाही परमिशन मिळणार, नाही मिळणार, मी माझ्या आयपीएस मित्राला फोन केला. तोसुद्धा म्हणाला नाही मिळणार परमिशन. पण तरीही तिने धावपळ केली. पण नाहीच मिळाली परमिशन. मग शेवटी २० तारखेला रात्री ९- १० वाजता हे लोक त्यांच्या घराच्या बाहेर मंडप टाकण्यासाठी मंडपवाले शोधायला लागले. जे आले रात्री २ वाजता. एका बाजूला हळदीचा स्टेज बांधला आणि दुसरीकडे लग्नाचा. आम्ही सकाळी ९ ला त्यांच्याकडे पोहोचलो.'.तो पुढे म्हणाला, 'लग्न झालं, विधी झाल्या आणि आम्ही कट टू पुणे. १२ च्या आत पोहोचायचं होतं पुण्याला. मग हिला गाडीत बसवलं आणि आम्ही आलो.' त्यावर रुपाली म्हणाली, 'लग्नानंतर ३ महिन्यांनीच मी माहेरी गेले. ते परत जायचं असतं तसलं काही झालं नाही. बाकी सासरी सगळे कार्यक्रम झाले. पण हा एक राहिला होता. इकडे अडकलेच लग्न झाल्यानंतर.' विजयने 'पिंकीचा विजय असो' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं होतं. .मला त्याच्याशी लग्न करायचं नाही म्हणत 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेत्रीने मोडला साखरपुडा; म्हणाली, घरच्यांना सांगितलं तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.