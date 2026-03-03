Vijay Deverakonda: लग्नानंतर विजय देवरकोंडाचा मास्टरस्ट्रोक! तेलंगणातील ९वी अन् १०वीच्या मुलांसाठी केली स्कॉलरशिप जाहीर

Vijay Deverakonda foundation scholarship details: सध्या चित्रपटसृष्टीमध्ये एकच चर्चा सुरु आहे आणि ती म्हणजे दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाची. २६ फेब्रुवारीला आपल्या जवळच्या नातेवाईक आणि मित्रपरिवारासोबत पारंपारिक पद्धतीने लग्न उरकल्यानंतर भारतातील अनेक राज्यांध्ये मिठाई वाटून त्यांनी आनंद साजरा केला.याचे बरेच व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहेत. त्यातच आता विजय देवरकोंडाने अजून एक खुशखबर दिली आहे. त्याने तेलंगणातील नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप जाहीर केली आहे. .रश्मिका मंदान्ना आणि कुटुंबीयांसह तो तेलंगणातील थुम्मनापेटा या त्याच्या मूळ गावी गृहप्रवेश आणि सत्यनारायण महापूजेसाठी गेला होता. तेव्हा त्याने इयत्ता नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेची घोषणा केली.लग्न झाल्यानंतर गावी गेल्यावर रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा या दोघांनी गावात मोठ्या संख्येने जमलेल्या चाहत्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी विजयने सांगितलं की, अचमपेटमधील ४४ शासकीय शाळांमधील नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या धर्मादाय ट्रस्टच्या माध्यमातून शैक्षणिक मदत दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचं शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे अर्धवट राहू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे असंही त्याने यावेळी स्पष्ट केलं..Rashmika-Vijay Wedding: ना पुरोहित , ना अग्नि; तरीही पवित्र! जाणून घ्या रश्मिका–विजयच्या कोडावा पद्धतीतील विवाहसोहळ्यामागील अनोख्या परंपरा.या घोषणेनंतर जमा झालेले चाहते खूप खुश झाले. रश्मिका मंदान्नाने या उपक्रमाला टाळ्या वाजूवन दाद दिली, तर विजयची आई देखील भावूक झालेली दिसली. यावेळी विजयने आपल्या गावाला नियमित भेट देण्याचं आश्वासनही दिलं.या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांनी अभिनेत्याचे भरभरून कौतुक केले. अनेकांनी त्याला “खऱ्या अर्थाने नायक” (Hero in true sense) म्हटलं, तर काही चाहत्यांनी त्याने दाखवलेल्या सामाजिक जाणीवेचं विशेष कौतुक करत तो पुढच्या ३० वर्षांत मुख्यमंत्री झाला तर नवल नसेल असंही म्हटलं आहे..विजय आणि रश्मिकाचं लग्नविजय आणि रश्मिकाने नुकतंच राजस्थानमधील उदयपूर इथे २६ फेब्रुवारीला पारंपरिक पद्धतीने लग्न केलं. जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत हा विवाह सोहळा पार पडला. तर ४ मार्चला हैदराबादमध्ये चित्रपटसृष्टीतील खास आमंत्रितांसाठी रिसेप्शन आयोजित केलं असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव हा कार्यक्रम फक्त निमंत्रणावरच ठेवण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. .महेश मांजरेकर पुन्हा रंगमंचावर ! ‘अॅनिमल’ नाटकातून मांडणार मुंबईतील तरुणांच्या स्वप्नांचा संघर्ष.नवीन चित्रपटाची घोषणा देत चाहत्यांना सरप्राइजकामाच्या बाबतीत पाहिलं तर, लग्नानंतरही ही जोडी पुन्हा एकदा चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘गीता गोविंदम’ आणि ‘डिअर कॉम्रेड’नंतर त्यांचा नवा चित्रपट राणाबली (Ranabaali) लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट ११ सप्टेंबरला चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.