Vijay Patkar: ''मला अर्ज भरु दिला नाही'', अभिनेता विजय पाटकर यांचे मंत्र्याच्या ओएसडींवर गंभीर आरोप

Marathi Actor: मराठी चित्रपट महामंडळाची निवडणूक सध्या सुरु आहे. या निवडणुकीत ज्येष्ठ अभिनेते विजय पाटकर यांना आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा होता. परंतु त्यांना सरकारमधील लोकांनी अर्ज दाखल करण्यास अडथळा आणला, असा आरोप पाटकर यांनी केला आहे. यावरुन त्यांनी मंत्री आणि त्यांच्या ओएसडींवर नाव न घेता टीका केली..विजय पाटकर म्हणाले की, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष मेघराज भोसले यांच्यावर माझा आरोप आहे, पाच वर्षे महामंडळ बंद होतं, एका वर्षापासून प्रशासन नेमलेला आहे, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सात महिन्यांपासून पगार नाही.. एवढं सगळं होऊनही त्यांना काही वाटत नाही..विजय पाटकर पुढे म्हणाले की, भोसलेंनी मला फोन करुन त्यांच्या पॅनलमधून उभं राहण्यासाठी विचारणा केली होती.. परंतु मी सांगितलं, मला लोक चपलेने मारतील.. तू स्वतः उभं राहतोस, याची तुला लाज वाटली पाहिजे. असा संताप विजय पाटकर यांनी व्यक्त केला..याशिवाय पाटकर यांनी एका मंत्र्यांच्या ओएसडीचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, त्या मंत्र्याला आणि त्यांच्या ओएसडीला विधानभवनात कामं नाहीत वाटतं.. ते कोल्हापुरात चित्रपट महामंडळात ठाण मांडून बसले आहेत. कुणी उभं रहावं, कुणी उभं राहू नये.. कुणाचा फॉर्म भरला जावा आणि कुणाचा भरला जाऊ नये, हे ठरवलं जातंय. राजकारण करुन मला फॉर्म भरु दिला नाही, असा आरोप विजय पाटकर यांनी केला आहे. ते 'एबीपी माझा'शी बोलत होते.