माझ्या फार अपेक्षा नाहीयेत पण... 'कमळी' मालिकेतील विजया बाबरला हवाय 'असा' जोडीदार; म्हणाली, 'त्याने फक्त मला...'

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री विजया बाबर हिने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घातलंय. ती 'कमळी' बनून घराघरात लोकप्रिय झालीये. झी मराठीवरील 'कमळी' या मालिकेत ती मुख्य भूमिकेत दिसतेय. या मालिकेचा टीआरपी यादीवरही दबदबा आहे. 'कमळी' ही मालिका टीआरपी यादीत झी मराठीवरील इतर मालिकांना मागे टाकून सतत पहिल्या नंबरवर राज्य करतेय. अगदी गावखेड्यातही कमळी प्रचंड लोकप्रिय आहे. आता प्रेक्षकांच्या आवडत्या कमळीने तिला कसा नवरा हवाय याबद्दल तिच्या अपेक्षा सांगितल्या आहेत. .झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत समर आणि स्वानंदी यांचं लग्न सुरू आहे. त्यानिमित्ताने नुकतंच यांचं केळवण पार पडलं. या केळवणाला कमळीनेदेखील हजेरी लावली होती. विजयाने आपल्या हाताने वर आणि वधूला घास भरवला. याच केळवणात तिला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. तुला कसा नवरा हवाय आणि त्याच्याकडून तुला काय अपेक्षा आहेत? यावर विजया उत्तर देत म्हणाली, 'माझ्या अशा फारशा काही अपेक्षा नाहीयेत. फक्त मला छान समजून घेणारा, मला सपोर्ट करणारा. माझ्या खरंच फार अशा अपेक्षक काहीच नाहीयेत.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझ्या करिअरला सपोर्ट करणारा, समजून घेणारा आणि सगळ्यात महत्वाचं कम्युनिकेशन असलं पाहिजे, बोलणं असलं पाहिजे. मला लग्नात सगळं प्रॉपर हवंय. त्या बाबतीत मी खूपच म्हणजे की बचपनसे मुझे शादी करने का बोहोत शॉक है अशी वाली मुलगी आहे मी . त्यामुळे मला सगळं प्रॉपर झालेलं पाहिजे. अर्थात त्याला खूप वेळ आहे. पण केळवण तर मी सांगेन की मला मासे खूप आवडतात त्यामुळे मच्छीचं जेवण केळवण म्हणून आवडेल मला.' .विजया यापूर्वीही अनेक मालिकांमध्ये दिसली आहे. तिला 'जय जय स्वामी समर्थ' या मालिकेमधून खऱ्या अर्थाने ओळख मिळाली. आता ती 'कमळी बनून मनावर राज्य करतेय. . म्हशी, माडी अन् मिसळ... खुशबू तावडेंने दाखवली कोल्हापूरातील सासरच्या घराची घराची झलक; नेमप्लेटने वेधलं लक्ष