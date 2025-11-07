Premier

माझ्या फार अपेक्षा नाहीयेत पण... 'कमळी' मालिकेतील विजया बाबरला हवाय 'असा' जोडीदार; म्हणाली, 'त्याने फक्त मला...'

VIJAY BABAR ON HER FUTURE HUSBAND :छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री विजया बाबर हिने तिला कसा जोडीदार हवाय याबद्दल भाष्य केलंय.
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री विजया बाबर हिने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घातलंय. ती 'कमळी' बनून घराघरात लोकप्रिय झालीये. झी मराठीवरील 'कमळी' या मालिकेत ती मुख्य भूमिकेत दिसतेय. या मालिकेचा टीआरपी यादीवरही दबदबा आहे. 'कमळी' ही मालिका टीआरपी यादीत झी मराठीवरील इतर मालिकांना मागे टाकून सतत पहिल्या नंबरवर राज्य करतेय. अगदी गावखेड्यातही कमळी प्रचंड लोकप्रिय आहे. आता प्रेक्षकांच्या आवडत्या कमळीने तिला कसा नवरा हवाय याबद्दल तिच्या अपेक्षा सांगितल्या आहेत.

