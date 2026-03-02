'माझं खुप डोकं दुखायचं अन्...' नवरा माझा नवसाचा फेम अभिनेत्याला झालेला गंभीर आजार, म्हणाला...

MARATHI ACTOR HEALTH UPDATE: मराठीमध्ये अनेक कलाकार कधी खलनायकाच्या भूमिकेतून, तर कधी नायकाच्या भूमिकेतून आपलं पात्र १०० टक्के देण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर काही अभिनेते असेही असतात, जे आपल्या विनोदी कौशल्याने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडतात. त्यापैकीच एक म्हणजे विकास समुद्रे. अभिनेते विकास समुद्रे हे मराठी मनोरंजनविश्वातील विनोदी कलाकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षापासून ते सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. दरम्यान अशातच त्यांनी त्यांच्या आजाराबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे. .अभिनेते विकास समुद्रे यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीतबोलताना त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील कठीण काळाबद्दल भाष्य केलय. विकास समुद्रे यांना फू बाई फू या कॉमेडी शोमधून प्रेक्षकांची भरपूर पसंती मिळाली. तसंच त्यांची नवरा माझा नवसाचा सिनेमातील भूमिकाही प्रेक्षकांच्या कायम लक्षात राहिली. दरम्यान काही वर्षापूर्वी १४ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांना ब्रेन हॅमरेजचं निदान झालं. त्याबद्दल त्यांनी सांगितलंय. .मुलाखतीत बोलताना विकास समुद्रे म्हणाले की, 'मला ब्रेन हॅमरेजचं निदान झालं, तेव्हा ते का झालं? हे डॉक्टरांना आजपर्यंत कळालेलं नाही. माझं सारखं डोकं दुखायचं. तेव्हा मी घरी न सांगता डोकेदुखीच्या दिवसातून ८ ते १० गोळ्या खायचो. पण सिटी स्कॅन करावं असं कधी वाटलं नाही. परंतु एक दिवस मी अचानक कोसळलो.'.'तेव्हा मला रुग्णालयात नेण्यात आलं. रविवार असल्यानं कोणी सर्जन नव्हते. तेव्हा फोन करुन ठाण्यातून डॉक्टरांना बोलवण्यात आलं. माझ्यावर उपचार झाले. तिकडे ब्रेन हॅमरेजचे तीन पेशंट होतं. ते दोघे दगावले, परंतु मी वाचलो. डॉक्टरांना त्याबद्दल काहीच माहित नव्हतं. त्या काळात अनेक सेलिब्रिटी मला भेटून गेले. परंतु मी शुद्धीत नसल्यामुळे मला काहीच आठवण नाही. अनेकांनी आर्थिक मदत सुद्धा केली.'.'त्या काळात माझ्यामुळे जे कलाकार मोठे झाले त्यांना मी स्क्रीन दाखवली ते मला कोणीच भेटायला आले नाही, ना आजपर्य़ंत कधी माझी विचारपूस केली. त्यामुळे कोण परकं कोण आपलं हे कळालं. आता त्या गोष्टीला ९ वर्ष झाली. अनेकांनी माझे फोटो व्हायरल करत माझ्या निधनाच्या बातम्याही केल्या परंतु ती अफवा होती.'.तेव्हा त्याचे काही प्रॉब्लेम नव्हते... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला मंदार देवस्थळीसोबतचा अनुभव; झी मराठीवरच केलेली मालिका \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.