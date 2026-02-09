कसा झालेला विनोद खन्ना यांचा मृत्यू? दुसऱ्या पत्नीने अनेक वर्षांनंतर मौन सोडलं; म्हणाल्या, 'शेवटच्या दिवसात तर...'

८० आणि ९०च्या दशकात चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणारे लोकप्रिय अभिनेते म्हणजे विनोद खन्ना. त्यांच्या अभिनयाने आणि दिसण्याने प्रेक्षकां भुरळ घातली होती. त्यांचे चित्रपट प्रचंड गाजत. चाहते त्यांना पाहण्यासाठी आतुर असत. मात्र त्यांनी करिअरच्या टॉपवर असताना अचानक संन्यास घेतला आणि सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. ते सगळं सोडून ओशोकडे गेले होते. मात्र तिथून ते काही वर्षांनी परतही आले. त्यानंतर काही वर्षांनी त्यांनी राजकारणात आपलं नशीब आजमावलं. मात्र नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा मृत्यू कसा झाला याची अनेक कारणं सांगितली जातात. मात्र आता त्यांच्या पत्नीने त्यांच्या मृत्यूचं खरं कारण सांगितलं आहे. .विनोद यांच्या दुसऱ्या पत्नी कविता खन्ना यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर एक व्हिडिओ शेअर करत याबद्दल माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, "२००१ मध्ये विनोदला लंग कॅन्सर असल्याचं समजलं. रेग्लुलर चेकअपसाठी गेले असताना विनोदला फुप्फुसाचा कॅन्सरचं निदान झालं होतं. त्याच्या फुप्फुसात पॅच दिसत होते. आम्ही मुंबईच्या टॉप एमआरआय स्पेशालिस्टला दाखवलं होतं. त्यांनीही कॅन्सर असल्याचं सांगितलं. रविशंकर यांनी विनोदला एक महिना थांबून ब्रेथवर्क वर काम करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर विनोद त्यांच्या आश्रमात गेला होता. तिथे तो दिवसातून तीन वेळा सुदर्शन क्रिया करायचा. त्यानंतर ते दोघे जर्मनीला गेले होते. तिथे रविशंकर यांनी विनोदला एक्सरे करण्याचा सल्ला दिला.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'तेव्हा कळलं की विनोदचा कॅन्सर ठिक झाला आहे. त्याने पंचकर्माची क्रियाही केली होती. २ वर्षांत त्याचा फुप्फुसाचा कॅन्सर बरा झाला होता. पण, २०१० मध्ये विनोदला मुत्राशयाचा कॅन्सरचं निदान झालं. तेव्हा मी गुरुशंकर यांना फोन केला होता. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं होतं की त्याने दारू पिणं बंद केलं पाहिजे. तो रोज १-२ ग्लास दारू पितो. एका वर्षानंतर सगळं काही ठिक आहे असं वाटू लागलं होतं. मात्र नंतर त्यांची तब्येत बिघडत गेली. आणि मुत्राशयाच्या कॅन्सरने त्यांचं निधन झालं.' .एक निर्माती तर दुसरा अभिनेता; एकता आणि तुषार कपूरने अजूनही लग्न का केलं नाही? स्वतः सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.