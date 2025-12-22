गर्दीत अडकली समांथा प्रभू, निधी अग्रवालनंतर समांथासोबतही धक्काबुक्कीचा प्रकार, Viral Video

Samantha Ruth Prabhu safety concern viral: काही दिवसापूर्वी दाक्षिणात्य अभिनेत्री निधी अग्रवाल हिला गर्दीत धक्काबुक्की झाली होती. तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. लोकांनी तिच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी गराडा घातला होता. त्यानंतर अशीच घटना आता दाक्षिणात्य अभिनेत्री समांथा प्रभू हिच्यासोबत घडली आहे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणावरुन गाडीपर्यंत जाण्यास तिला मोठी कसरत करावी लागलीय..समांथा नुकतीच हैदराबादच्या एका स्टोअर लॉन्च कार्यक्रमाला गेली होती. तिथून परत येताना तिला चाहत्यांना पुर्णपणे घेरलं. तिला तिच्या गाडीपर्यंत सुद्धा जाता येत नव्हतं. कसतरी कसरत करत ती गाडीपर्यंत पोहचली. यावेळी चाहत्यांकडून तिला धक्काबुक्की झाली. सध्या तिचा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .हैदराबादमधील एका स्टोअरच्या उद्घाटनासाठी सिल्क साडी नेसली होती. यावेळी ती खुप सुंदर दिसत होती. गर्दीतील व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतय की, समांथाला आजूबाजूंच्या गर्दीनं घेरलंय. तसंच जेव्हा ती गाडीकडे जाण्याचा प्रयत्न करत होती, त्यावेळी चाहते तिच्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत होते. तिथं असलेले बॉडीगार्ड्स गर्दीला आवरण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु गर्दी अनियंत्रित झाली होती. .त्यात काही चाहत्यांच्या पायाखाली समांथाच्या साडीचा पदर अडकला. कसाबसा तो सावरतती गाडीत बसण्याचा प्रयत्न करत होती. दरम्यान समांथाचा हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. 'लोकांना थोडं तरी कळलं पाहिजे' 'काही सेन्स आहेत का?' अशा कमेंट्स येतना पहायला मिळताय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..वल्लरीच्या हाताला झाली दुखापत, 'त्या' एका व्हिडिओमुळे झाला खुलासा, चाहत्यांना लागली अभिनेत्रीची चिंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.