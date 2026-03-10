विशाखा सुभेदारचा मुलगा मायदेशी परतला, अभिनेत्री म्हणाल्या, 'माझ्या मुलानं १० दिवसात जे पाहिलं ते...'

VISHAKHA SUBHEDAR SON ABHINAY RETURNS HOME: मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा अभिनय सुभेदार हा कुवेतमध्ये अडकला होता. लंडनला जात असताना त्याचं विमान कुवेतमध्ये उतरवण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांचा मुलगा कुवेतमध्ये एका हॉटेलात अडकला होता. दरम्यान अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत मुलाला मायदेशी परत आणण्यासाठी मदतीची विनंती केली होती. व्हिडिओची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुलाला परत आणण्याचं आश्वासन सुद्धा दिलं होतं. .दरम्यान आता आठवडाभरानंतर अभिनय सुभेदार मुंबईत परतला आहे. मध्यरात्री ३ वाजता त्यांचं विमान मुंबईमध्ये दाखल झालं. लेक मायदेशी परतल्यानंतर त्यांचा आनंद गगनात मावत नाहीय. लेक डोळ्यासमोर पाहिल्यानंतर त्यांच्या जीवात जीव आलाय. .मुलगा मुंबईत आल्यानंतर एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'सोशल मीडियावर व्हिडिओ केला होता, तेव्हा माझ्या डोळ्यात पाणी होतं. परंतु आता आनंदश्रू आहेत. मी माझ्या मुलाला १० दिवसांनी पाहिलं. जेव्हा तो कुवेतमध्ये होता, त्यावेळी मिसाइल, ड्रोन पडत असल्याचं सांगायचा. तेव्हा मला फार भिती वाटायची. परंतु आता त्याला परत आल्याचं पाहून आनंद होतोय.'.पुढे त्या म्हणाल्या की, 'आज १२० लोक परत आलेत. अनेकांचा व्हिसा अडकला होता, परंतु सरकारने सगळ्यांचं काम केलय. माझ्या व्हिडिओची एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली होती. सरकारने तात्काळ सुत्र हलवली आणि व्हिसानंतर सौदी व्हिसा हवा होता. एम्बेसीकडून सर्व व्यवस्था केली गेली. या सगळ्यांमुळे आज अभिनय घरी आला त्यामुळे सगळ्यांचे मनापासून आभार.'.‘शाका लाका बूम बूम’मधला संजू झाला बाबा; सोशल मीडियावर केली 'खास' पोस्ट, नेटकरी म्हणाले...'छोटा संजू आता पुन्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.