‘माझ्या मुलाला मायदेशी आणा’, विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा कुवैतमध्ये अडकला, अभिनेत्रीची सरकारकडे मदतीची आर्त हाक

SUBHEDAR SEEKS GOVERNMENT HELP FOR SON STUCK IN KUWAIT: अमेरिका आणि इस्त्राइल यांचा इरणासोबतचा संघर्ष वाढत चालला आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हल्ल्यांना इराणकडून प्रतित्तुर मिळतय. दरम्यान आता या युद्धाचा हवाई वाहतूकीवरही परिणाम झालाय. सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक विमानं रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक विमानं भारतात अडकले आहेत. .आपल्या घरातील व्यक्ती अडकल्याने अनेक कुटुंबीय काळजीत पडले आहे. अनेकांना सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. ईशा गुप्ता, नर्गिस, सोनल चौहान यांनी देखील तिथल्या परिस्थितीची माहिती दिलीय. दरम्यान अशातच आता मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्यांचा मुलगा अभिनय कुवेतमध्ये अडकल्याचं तिने सांगितलं. लंडनला जात असताना त्यांचं विमान कुवैतमध्ये उतरवलं गेलं. असं विशाखा यांनी सांगितलं. .सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मदतीची मागणी केली आहे. यावेळी बोलताना मुलाच्या काळजीने त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांनी रडत रडत सरकारकडे त्यांना मायदेशी परत आणण्याची मागणी केलीय. सध्या सोशल मीडियावर विशाखा सुभेदार यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये त्या म्हणताय की, 'महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदी यांना विनंती आहे की, माझा मुलगा लंडनला निघाला होता. त्यावेळी त्याचं फ्लाइट कुवेतमध्ये उतरवण्यात आलं. सध्या तिथली विमानं रद्द झाली आहेत. माझा मुलगा गेली ४ दिवसापासून कुवेतमध्ये अडकलाय. तिथली परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. अनेक ड्रोन हल्ले होत आहेत. तो स्वत: अनुभव सांगतोय. एका हॉटेलमध्ये एअरलाईन्स सर्विसकडून व्यवस्था करण्यात आलीय. परंतु तिथं अडकलेल्या भारतीयांना वेवस्थित मायदेशी आणावं अशी कळकळीची विनंती आहे.'.तसंच विशाखा यांनी व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये 'माझा मुलगा कुवैतमध्ये अडकलाय. कृपया मदत करावी' असं म्हटलं होतं. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.