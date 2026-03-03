Premier

‘माझ्या मुलाला मायदेशी आणा’, विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा कुवैतमध्ये अडकला, अभिनेत्रीची सरकारकडे मदतीची आर्त हाक

VISHAKHA SUBHEDAR’S SON STRANDED IN KUWAIT: इराण–इस्त्रायल संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचा परिणाम हवाई वाहतुकीवर झाला आहे. अनेक विमानं रद्द झाल्यामुळे मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांचा मुलगा कुवेतमध्ये अडकला आहे.
VISHAKHA SUBHEDAR’S SON STRANDED IN KUWAIT

VISHAKHA SUBHEDAR’S SON STRANDED IN KUWAIT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUBHEDAR SEEKS GOVERNMENT HELP FOR SON STUCK IN KUWAIT: अमेरिका आणि इस्त्राइल यांचा इरणासोबतचा संघर्ष वाढत चालला आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हल्ल्यांना इराणकडून प्रतित्तुर मिळतय. दरम्यान आता या युद्धाचा हवाई वाहतूकीवरही परिणाम झालाय. सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक विमानं रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक विमानं भारतात अडकले आहेत.

Loading content, please wait...
War
Video
Entertainment news
vishakha subhedar
mother by son
viral video

Related Stories

No stories found.