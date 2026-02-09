ना मुंबई, ना लोणावळा... साखरपुड्यासाठी विशाल निकम आणि अक्षय हिंदळकरने निवडलं हे खास ठिकाण; लग्नाची जागाही सांगितली

मराठी अभिनयसृष्टीत सध्या लग्नाचे वारे वाहतायत. गेल्या तीन महिन्यात अनेक कलाकारांनी सप्तपदी घेत आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात केली. तर कुणी आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. काही दिवसांपूर्वीच 'वेड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेतील मुख्य अभिनेता विशाल निकम याने आपल्या प्रेमाची कबुली दिली होती. विशाल आणि अभिनेत्री अक्षया हिंदळकर यांनी आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं होतं. नुकताच त्यांचा साखरपुडा पार पडलाय. त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. त्यांचा साखरपुडा कुठे झालाय याबद्दल आता माहिती समोर आलीये. .विशाल निकमने ''बिग बॉस मराठी ३' ची ट्रॉफी आपल्या नावे केली. या सीझनमध्ये त्याने घरात त्याच्या सौंदर्याचा उल्लेख केला होता. त्याच्या आयुष्यात आलं सौंदर्या आहे असं त्याने सांगितलेलं. आता त्याची सौंदर्या म्हणजे दुसरीतिसरी कुणी नसून अक्षया आहे हे सगळ्यांना समजलं. आता त्यांच्या साखरपुड्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमध्ये विशाल आणि अक्षया दोघेही पारंपरिक वेशभूषेत दिसत आहेत. विशालने गर्द पिवळ्या रंगाची शेरवानी परिधान केली आहे, तर अक्षयाने हिरव्या रंगाची साडी नेसली आहे. ही बनारसी साडी आहे. तसेच त्यांच्या सुंदर अंगठ्या देखील लक्ष वेधून घेत आहेत. हे सुंदर फोटो शेअर करताना विशालने, “देव खरंच माझ्या बाजूने होता, जेव्हा त्याने तुला माझ्यासाठी लिहिलं”, अशी कॅप्शन लिहिली आहे..कुठे झाला साखरपुडा आणि कुठे होणार लग्न?अक्षया आणि विशाल यांचा साखरपुडा हरिद्वारमध्ये पार पडलाय. तर त्यांचं लग्न गंगा घाटावर होणार आहे. विशाल निकम व अक्षया हिंदळकर ‘साता जन्माच्या गाठी’ या मालिकेत एकत्र काम करताना दिसले होते. या मालिकेत विशाल निकमने युवराज तसेच अक्षयाने श्रुती ही भूमिका साकारली होती. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये मोठा ट्विस्ट; पार्थवर हल्ला, काव्याची स्मृती जाणार? प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणतात- नाही यार... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.