कोकणात 'या' ठिकाणी झालंय 'विसरू नको तू मला' या मालिकेचं शूटिंग; भारावलेला शाल्व म्हणाला, 'इथे फक्त फिरायला आलेलो पण...'

छोट्या पडद्यावर येत्या काही दिवसात काही नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. काही मालिका स्टार प्रवाहवर सुरू होणार आहेत तर काही झी मराठीवर. त्यातलीच एक नवीकोरी मालिका म्हणजे 'विसरू नको तू मला'. अभिनेता शाल्व किंजवडेकर आणि अभिनेत्री तन्वी मुंडले यांची मुख्य भूमिका असलेल्या या मालिकेचे प्रोमो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेत. मालिकेत कोकणात बहरणारी प्रेमकहाणी दाखवण्यात येतेय. मात्र या मालिकेचं शूटिंग कुठे झालंय तुम्हाला ठाऊक आहे का?.गेल्या काही वर्षात कोकणात शूट होणाऱ्या मालिका आणि चित्रपटांची संख्या वाढलीये. 'विसरू नको तू मला' या मालिकेचं शूटिंग देखील कोकणातच झालंय. स्टार प्रवाह वाहिनीवर या मालिकेचे जे प्रोमो दाखवण्यात आले त्यातील बहुतेक शूटिंग हे कोकणातील गुहागर येथे झालं आहे. पुढील काही शुटिंगही तिथेच सुरू आहे. मालिकेनिमित्त शाल्व आणि तन्वी यांनी चिपळूण येथील डीबीजे महाविद्यालयाला भेट दिली. इथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शाल्व म्हणाला, 'यापूर्वी कोकणात अनेकदा फिरायला आलो होतो मात्र या मालिकेच्या निमित्ताने शूटिंगसाठी येणं झालं. हा कोकण परिसर खूपच मस्त आहे. मला कोकणात काम करताना खूप मजा आली. कोकणातील आपुलकी प्रेम हे खूप मोठे असते.'.तर तन्वी याबद्दल बोलताना म्हणाली, 'डॉ. वैदही म्हणजे मी लहानाची मोठी मी कोकणात झाले शिक्षणासाठी शहरात गेले. पण डॉ. वैदही हिला आपल्या गावात येऊन लोकांची वैद्यकीय सेवा करावी असे वाटते आणि तिथे कोकणात तिला सूर्या भेटतो आणि मग ही प्रेम कथा पुढे जाते .मला खात्री आहे की ही प्रेम कथा सगळ्यांना आवडणार आहे. कारण आपल्या वयाची आपली आपली प्रेम कथा आहे तुम्ही सगळ्यांनी ही नक्की बघा खूप मजा येईल बाकी काही आता सांगणार नाही.' ही मालिका 29 जून पासून सायंकाळी सात वाजता स्टार प्रवाह या वाहिनीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .रोज केस धुवू शकत नाही म्हणून... केसांसाठी 'हा' शॅम्पू वापरते प्राजक्ता गायकवाड; स्वतः सांगितलं नाव आणि उपयोग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.