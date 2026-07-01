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ज्यांच्या नृत्याने महाराष्ट्र डोलला, त्यांच्याच पदरी लग्नानंतर आला इतका त्रास, विठाबाई नारायणगावकर यांची न ऐकलेली कहाणी

VITHABAI NARAYANGAONKAR MARITAL TRAUMA : दिग्गज नृत्यांगना विठाबाई नारायणगावकर यांचे पती त्यांचा छळ करायचे ही गोष्ट स्वतः त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितली होती.
vithabai narayangaonkar real life story

vithabai narayangaonkar real life story

esakal

Payal Naik
Updated on

विठाबाई नारायणगावकर हे नाव सध्या मराठीसोबतच हिंदी प्रेक्षकांच्यादेखील तोंडावर आहे. त्याचं कारण म्हणजे अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हीचा 'ईठा' हा सिनेमा. यापूर्वी फक्त महाराष्ट्रातील मराठी रसिक प्रेक्षकांना ठाऊक असलेलं हे नाव आता देशपातळीवर चर्चिलं जातंय. 'विठाबाई नारायणगावकर' हे नाव घेतलं की सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर तमाशाचा फड उभा राहतो आणि त्यात बिजलीसारख्या नाचणाऱ्या विठाबाई दिसतात. त्यांच्या कलेची दखल राज्य शासनानेदेखील घेतली होती. मात्र लहानपणापासून मेहनत करणाऱ्या विठाला लग्नानंतरही यातनाच सहन कराव्या लागल्या. त्यांचे पती त्यांना नीट नांदवत नव्हते, त्यांचा छळ करायचे असं स्वतः स्वतः विठाबाई यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेलं.

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