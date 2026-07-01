ज्यांच्या नृत्याने महाराष्ट्र डोलला, त्यांच्याच पदरी लग्नानंतर आला इतका त्रास, विठाबाई नारायणगावकर यांची न ऐकलेली कहाणी

विठाबाई नारायणगावकर हे नाव सध्या मराठीसोबतच हिंदी प्रेक्षकांच्यादेखील तोंडावर आहे. त्याचं कारण म्हणजे अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हीचा 'ईठा' हा सिनेमा. यापूर्वी फक्त महाराष्ट्रातील मराठी रसिक प्रेक्षकांना ठाऊक असलेलं हे नाव आता देशपातळीवर चर्चिलं जातंय. 'विठाबाई नारायणगावकर' हे नाव घेतलं की सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर तमाशाचा फड उभा राहतो आणि त्यात बिजलीसारख्या नाचणाऱ्या विठाबाई दिसतात. त्यांच्या कलेची दखल राज्य शासनानेदेखील घेतली होती. मात्र लहानपणापासून मेहनत करणाऱ्या विठाला लग्नानंतरही यातनाच सहन कराव्या लागल्या. त्यांचे पती त्यांना नीट नांदवत नव्हते, त्यांचा छळ करायचे असं स्वतः स्वतः विठाबाई यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेलं. .अंगी कला असली तरी कलावंताला हा फाटक्या नशिबाचा शाप असतो. असंच काही विठाबाई यांच्यासोबत घडलेलं. त्यांचं आयुष्य कधीच सोपं नव्हतं. लहानपणापासूनच त्यांची आर्थिक परिस्थिती अगदी बिकट होती. त्यामुळेच लहान वयातच त्यांनी पायात घुंगरु बांधून फडावर नाचायला सुरुवात केली. बिजलीसारख्या नाचणाऱ्या या मुलीला पाहून श्रोते बेभान व्हायचे. जशा विठाबाई मोठ्या होऊ लागल्या त्यांचं नाव पंचक्रोशीत गाजू लागलं. इतकं असूनही त्यांचा वाईट काळ संपला नव्हता. जिथे लोक त्यांच्या कलेसाठी त्यांची प्रशंसा करायचे तिथे लग्नानंतर त्यांना छळ सहन करावा लागत होता. .विठाबाई यांचं मारुती सावंत यांच्याशी लग्न झालेलं. विठाबाई यांच्या आयुष्यावर शंतनू घुले यांनी एक नाटक बसवलं होतं. त्यात दाखवण्यात आलेलं की लग्नानंतर विठाबाईंची सगळी कमाई मारुती स्वतःच्या ताब्यात घेत. त्या केवळ नाचण्यापुरती मर्यादित राहिल्या होत्या. मारुती त्यांना शिवीगाळ करत. इतकंच नाही तर मारहाणदेखील करत. शंतनू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलेलं की विठाबाई कार्यक्रमांमधून जे काही मानधन कमवायचे, ते सर्व पैसे मारुती सावंत घ्यायचे. इतकंच नव्हे, तर ते त्यांना मारहाणही करायचे.' आता शंतनू यांनी नाटकात दाखवलेल्या गोष्टी 'ईठा' चित्रपटात दिसणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. हा चित्रपट २८ ऑगस्टपासून चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. .शी... हे काय वागणं! ५२ वर्षांच्या राम कपूरने २५ वर्षीय मुलाला जबरदस्ती केलं किस; 'लॉकअप' २ चा व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.