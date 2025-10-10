Premier

युनिक नेमप्लेट ते हटके झुंबर; कसं आहे 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' फेम विवेक सांगळेचं नवीन घर; पाहा Inside Photo

Vivek Sangle New House Interior Design: लोकप्रिय मराठी अभिनेता विवेक सांगळे याचं नवीन घर आतून कसं आहे हे त्याने एका व्हिडिओमधून दाखवलंय.
लोकप्रिय मराठी अभिनेता विवेक सांगळे याने काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील लालबाग येथे नवीन घर घेतलं. त्याने या घराची वास्तुशांती अगदी धुमधडाक्यात केली होती. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत एंट्री झाल्यानंतर त्याने घराची गुडन्यूज चाहत्यांना दिली होती. त्याचं घर नेमकं कसं आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. आता विवेकने त्याचं घर आतून कसं आहे हे चाहत्यांना दाखवलं आहे. विवेकने हे घर अतिशय सुंदर पद्धतीने सजावलंय.

