स्वातंत्र्यलढ्याचा महत्त्वपूर्ण अध्याय! सुधीर मिश्रांच्या चित्रपटात वहिदा रहमान साकारणार महात्मा गांधींच्या आईची भूमिका

ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रहमान दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांच्या आगामी चित्रपटात महात्मा गांधी यांच्या आई पुतळीबाई यांची भूमिका साकारणार आहेत. मनोज वाजपेयी आणि सौरभशुक्ला यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातील एका महत्त्वपूर्ण अध्यायावर आधारित असल्याची माहिती समोर आली आहे. .अनुभव सिन्हा आणि नरेंद्र हिरावत यांनी ए बनारस मीडिया वर्क्सच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. एनएच स्टुडिओजची ही प्रस्तुती आहे. महात्मा गांधी यांच्या आयुष्यातील २१ दिवसांवर आधारित या कथेत ऐतिहासिक परिस्थिती यांचा वेध घेतला जाणार आहे. मनोज वाजपेयी महात्मा गांधींच्या भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुधीर मिश्रा करत असून, मनोज वाजपेयी यांच्यासोबत सौरभ शुक्ला महत्त्वपूर्ण भूमिकेत.Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.सुधीर मिश्रा यांनी व्यक्त केला आनंदज्येष्ठ अभिनेत्रीच्या सहभागाबद्दल बोलताना दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा म्हणाले, "मला हे सांगताना खूप आनंद होत आहे की वाहिदाजी या प्रोजेक्टचा भाग होणार आहेत. "मी त्यांचे चित्रपट, विशेषतः मोठ्या पडद्यावर, बघत मोठा झालो आणि त्यांनी माझ्या हृदयावर आणि मनावर खोल प्रभाव टाकला आहे, ज्याचे मी पूर्णपणे वर्णन करू शकत नाही. माझा अजूनही विश्वास बसत नाही की, या मैलाचा दगड ठरलेल्या चित्रपटांचा भाग असलेल्या वाहिदाजी आता मी दिग्दर्शित करत असलेल्या प्रोजेक्टचा भाग होणार आहेत. हे खूप खास आणि स्वप्नासारखे वाटते. या चित्रपटात त्यांचा समावेश होणे हा एक मोठा सन्मान आहे.".स्वातंत्र्याच्या व्यापक कथेला जोडणारा चित्रपटस्वातंत्र्याच्या व्यापक कथेला जोडणारा हा चित्रपट आहे. या चित्रपटासाठी केवळ दोन दिग्गज एकत्र आले आहेत असे नाही, तर ते एका उत्कृष्ट कलाकारांच्या चमूसह एक अनोखा सिनेमॅटिक अनुभव सादर करण्याची तयारी करत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुधीर मिश्रा यांनी केले असून, मनोज बाजपेयी आणि सौरभ शुक्ला यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती ए बनारस मीडियावर्क्सच्या बॅनरखाली अनुभव सिन्हा आणि नरेंद्र हिरावत करत असून, तो एनएच स्टुडिओजद्वारे सादर केला जात आहे..Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.