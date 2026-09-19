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स्वातंत्र्यलढ्याचा महत्त्वपूर्ण अध्याय! सुधीर मिश्रांच्या चित्रपटात वहिदा रहमान साकारणार महात्मा गांधींच्या आईची भूमिका

Waheeda Rehman: सुधीर मिश्रांच्या चित्रपटात वहिदा रहमान महात्मा गांधींच्या आईची भूमिका साकारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Waheeda Rehman play Gandhiji's mother Role In Film

Waheeda Rehman play Gandhiji's mother Role In Film

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ज्येष्ठ अभिनेत्री वहिदा रहमान दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांच्या आगामी चित्रपटात महात्मा गांधी यांच्या आई पुतळीबाई यांची भूमिका साकारणार आहेत. मनोज वाजपेयी आणि सौरभशुक्ला यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातील एका महत्त्वपूर्ण अध्यायावर आधारित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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