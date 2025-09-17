खरंच जया यांच्यासोबत बिनसल्यामुळे ऐश्वर्या राय वेगळी राहात होती? लोकप्रिय दिग्दर्शक म्हणाले- ती आईच्या घरी जायची पण...

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना वेड लावणारी लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हिने अभिनेता अभिषेक बच्चन याच्याशी लग्नगाठ बांधली. मात्र तेव्हा अनेकांनी हे नातं टिकणार नाही असं म्हटलं होतं. आता गेल्या वर्षभरापासून अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांच्या नात्यात दुरावा आल्याचं बोललं गेलं. त्याचं कारण जया बच्चन आणि अभिषेकची बहीण श्वेता नंदा आहे असं म्हटलं जातं. मात्र त्यानंतर ते दोघेही अनेक कार्यक्रमात एकत्र दिसले. त्या चर्चांवर त्या दोघांनीही प्रतिक्रिया दिली नाही. आता लोकप्रिय दिग्दर्शकाने ऐश्वर्या आणि अभिषेक यांच्या त्या वागण्याची दुसरी बाजू सांगितली आहे. .दिग्दर्शक प्रल्हाद कक्कर हे ऐश्वर्याचे शेजारी आहेत. ते ऐश्वर्या रायच्या आई राहतात, त्याच इमारतीत राहतात. त्यांनी आता अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांच्या घटस्फोटावर भाष्य केलंय. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, 'ऐश्वर्या आईकडे फक्त तिची काळजी घ्यायला येते. कारण तिच्या आईची तब्येत काही काळापासून खराब आहे. ऐश्वर्या रोज सकाळी तिच्या मुलीला (आराध्याला) शाळेत सोडते आणि शाळा सुटेपर्यंतच्या वेळात आईबरोबर वेळ घालवते. याबद्दल प्रल्हाद कक्कर म्हणाले, “ऐश्वर्या तिच्या आईची खूपच काळजी आहे.” ऐश्वर्याचे जया बच्चन आणि श्वेता बच्चन यांच्याशी पटत नसल्यामुळे ती आईकडे राहायला गेली का? असं जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले. तेव्हा प्रल्हाद म्हणाले, “यात काहीच तथ्य नाही. ती त्या घराची सून आहे आणि अजूनही ते घर ती सांभाळते..ते पुढे म्हणाले, “लोक म्हणत होते की, ती आईकडे राहते. पण या सगळ्या चर्चा निरर्थक होत्या. पण ती राहायला जात नव्हती, फक्त काही वेळच तिकडे जात होती. मला माहिती आहे की, तिला तिच्या आईची किती काळजी आहे. कधी-कधी अभिषेकही तिच्याबरोबर तिथे यायचा. जर त्यांच्या नात्यात काही आलबेल नसतं, तर अभिषेक तिथे आला असता का? पाहा ना… दोघांच्या नात्याबद्दल ना अभिषेकने काही बोलला, ना ऐश्वर्या… त्यांनी काही उत्तर दिलंच नाही, कारण त्यांना गरज वाटली नाही. लोक काहीही बोलत राहतात.'.ऐश्वर्या आणि अभिषेक कधीही वेगळे राहत नव्हते असं दिग्दर्शक प्रल्हाद यांनी सांगितलंय. जेव्हा अंबानी कुटुंबाच्या लग्नसोहळ्यात ऐश्वर्या आणि आराध्या वेगळ्या आल्या, आणि अमिताभ, जया, अभिषेक, श्वेता, अगस्त्या आणि नव्या वेगळ्या दिसले. यावरून अनेकांनी तर्क लावायला सुरुवात केली की ते वेगळे राहत आहेत. .'दशावतार'साठी दिलीप प्रभावळकरांना 'या' व्यक्तीने शिकवली मालवणी भाषा; म्हणाले- प्रत्येक डायलॉगनंतर त्याच्याकडे बघायचो... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.