BEST NEW WEB SERIES AND MOVIES ON OTT THIS WEEK: या विकेंडला घरबसल्या काय पहायचं? (Weekend OTT Releases)असा प्रश्न पडला असेल तर टेन्शन घेऊ नका. कारण प्रेक्षकांसाठी हा आठवडा खूप खास ठरणार आहे. या आठवड्यात ओटीटीवर अनेक बहुप्रतीक्षित सिनेमा आणि वेब सीरिज रिलीज झाल्यात. कॉमेडी, रोमँटिक ड्रामा, थ्रिलर आणि क्राइम अशा कंटेंटमध्ये आपल्याला पहायला मिळणार आहे.. ढिंढोरा २भुवन बामची लोकप्रिय सीरिज 'ढिंढोरा'चा दुसरा सीझन २० नोव्हेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाला आहे. भुवन बाम पुन्हा एकदा आपल्या विदनोदी अंदाजातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळणार आहे. कॅम्पस डायरीज २ कॉलेजमधील मैत्री, प्रेम, मस्ती आणि तरुणांची धमाल हे सगळं अनुभवायचं असेल तर कॅम्पस डायरीज २ ही सीरिज पाहू शकतात. कॉलेज लाइफमधील मजेशीर प्रसंग यात तुम्हाला अनुभवायला मिळणार आहे. .द अल्ट्रुइस्ट्रसद अल्ट्रुइस्ट्रस ही थ्रिलर आणि क्राइम ड्रामा सीरिज आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या जगात घडलेल्या अब्जावधींच्या आर्थिक घोटाळ्याची कहाणी यात पहायला मिळणार आहे. आर्थिक फसवणूक, रहस्य आणि थरार यांचा अनुभव घेण्यासाठी ही सीरिज पाहू शकता.मिस्टर अँड मिसेस ऑफिसरोमँटिक कॉमेडी आणि हलकाफुलका कंटेट असलेली 'मिस्टर अँड मिसेस ऑफिस' ही सीरिज तुमचं नक्कीच मनोरंजन करेल. या सीरिजमध्ये पती-पत्नीची एक मजेशीर गोष्ट दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे घरी नवरा-बायको असलेली ही जोडी ऑफिसमध्ये मात्र एकमेकांना ओळखत नसल्याचं नाटक करते. .अनबिल अवनअनबिल अवन हा सिनेमात सोनी लिव्हवर पाहता येणार आहे. वेगळ्या कथानकाचा हा सिनेमा पाहण्याची इच्छा असेल तर नक्की ट्राय करा.'द ओडिसी' हॉलिवूड दिग्दर्शक ख्रिस्तोफर नोलन यांचा 'द ओडिसी' हा चित्रपटही प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध झाला आहे. हा चित्रपट प्राइम व्हिडीओ आणि अॅपल टीव्हीवर पाहता येणार आहे. मात्र, हा चित्रपट पाहण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतील. .तर या आठवड्यात ओटीटीवर कॉमेडीपासून थ्रिलरपर्यंत आणि रोमँटिक ड्रामापासून बायोपिकपर्यंत अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुमच्या आवडीनुसार चित्रपट किंवा सीरिज निवडून वीकेंड एन्जॉय करू शकता. .सामंथा रुथ प्रभू झाली आई! चिमुकल्या लेकाची पहिली झलक दाखवत नावही केलं जाहीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.