WEEKEND OTT RELEASES: या विकेंडला काय बघायचं? असा प्रश्न तुम्हाला सुद्धा पडला आहे का? तर हा आठवडा मनोरंजन प्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. कारण या आठवड्यात OTT वर एकापेक्षा एक भारी सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. बॉलिवूड थ्रिलर, हॉलिवूड सुपरहिरो चित्रपट आणि आध्यात्मिक कथांवर आधारित चित्रपट प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या आठवड्यात कोणते ५ चित्रपट कोणत्या OTT प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार आहेत..Hanuman AnshOTT प्लॅटफॉर्म : SonyLIV, Netflixआध्यात्मिक कथानक आणि भक्तीची आवड असणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी 'हनुमान अंश' हा चित्रपट महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा चित्रपट नीम करोली बाबा अर्थात महाराजजी यांच्या जीवनातील अनुभव आणि शिकवणीवर आधारित असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा सिनेमा Sony liv आणि नेटफ्लिक्सवर पाहता येणार आहे. .Drishyam: The ConclusionOTT प्लॅटफॉर्म : Netflixअजय देवगणच्या चाहत्यांसाठी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' हा चित्रपट खास असणार आहे. या क्राइम थ्रिलर चित्रपटात अजय देवगण पुन्हा एकदा विजय साळगावकरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. २७ नोव्हेंबर पासून हा सिनेमा नेटफ्लिक्सवर तुम्ही पाहू शकतात. .Spider-Man: Brand New DayOTT प्लॅटफॉर्म : Netflixमार्व्हलच्या चाहत्यांसाठी 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' हा चित्रपट चर्चेत आहे. यात अभिनेता टॉम हॉलंड पुन्हा एकदा पीटर पार्करच्या भूमिकेत दिसणार आहे. २६ नोव्हेंबरपासून हा सिनेमा नेटफ्लिक्सवर पाहता येणार आहे. .SupergirlOTT प्लॅटफॉर्म : JioHotstar२६ नोव्हेंबर रोजी जिओ हॉटस्टारवर रिलीज झालेला हॉलिवूडमधील सुपरहिरो चित्रपट आवडणाऱ्यांसाठी 'सुपरगर्ल' हा चित्रपट पाहण्यासारखा ठरू शकतो. डीसी कॉमिक्सवर आधारित या चित्रपटात मिली अल्कॉक कारा झोर-एल अर्थात सुपरगर्लची भूमिका साकारत आहे. .Delhi 2021OTT प्लॅटफॉर्म : ZEE5कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेतील दिल्लीमधील भीषण परिस्थितीवर आधारित 'दिल्ली २०२१' हा चित्रपट आहे. या काळात रुग्णालयांमध्ये बेड आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला होता. यावरची सत्य परिस्थिती दाखवणारा Delhi 2021 हा सिनेमा zee5 वर प्रदर्शित झालाय. .देशमुखांची सून गावच्या प्रेमात! “लातूरला जाणं ही माझ्यासाठी आवडीची गोष्ट” जिनिलीयाचं गावच्या वाड्यावर विशेष प्रेम; म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.