'पापा' किंवा 'डॅडी' नाही तर आमिर खानला 'या' नावाने हाक मारतो सावत्र मुलगा क्वीन; आमिरची मुलं सावत्र आईला काय म्हणतात?

बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्याचं लग्न. आमिरने ५ जुलै रोजी गौरी स्प्रॅटसोबत तिसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधली. त्यामुळे तो सोशल मीडियावर चांगलाच ट्रोल झाला. आमिर आणि गौरी यांचं लग्न त्यांच्या कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत झालं. त्याच्या लग्नाला त्याच्या दोन पत्नी आणि तीन मुलं उपस्थित होती. मात्र गौरीला आधीपासूनच एक मुलगा हआहे. तो मुलगा आमिरला काय हाक मारतो तुम्हला ठाऊक आहे का? .गौरीला क्वीन नावाचा मुलगा आहे. तर आमिरची मुलंही गौरीला आधीपासून ओळखतात. लगान फेम अभिनेता अमीन हाजीने रेडीफला दिलेल्या मुलाखतीत आमिरचा सावत्र मुलगा त्याला काय हाक मारतो आणि त्याची मुलं गौरीला काय हाक मारतात ते सांगितलंय. अमीन म्हणाला, 'आमिरची मुलं गौरीबद्दल काय विचार करतात, असं मला अनेक जण विचारतात. खरं सांगायचं तर हे नातं काही लगेच तयार झालेलं नाही. आमिर आणि गौरी अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. ती इमरान खानची मैत्रीण आहे. आमिरने हळूहळू गौरीची त्याच्या मुलांसोबत ओळख करून दिली. आमिर सगळ्यांचीच खूप काळजी घेतो.'.तो पुढे म्हणाला, 'जर तुम्ही लग्नाचे फोटो पाहिलेत तर तुम्हाला सगळे दिसतील. आजाद, क्वीन, आमिरची आई, गौरीचे वडील बॉब आणि संपूर्ण कुटुंब एकत्र होतं. आमिरची तिन्ही मुलं गौरीला तिच्या नावानेच हाक मारतात. तर गौरीचा ५ वर्षांचा मुलगा क्वीन आमिरला आमिर म्हणूनच हाक मारतो.' आमिरला रिना आणि किरण पासून जुनैद, आयरा आणि आजाद अशी तीन मुलं आहेत. .मला वाटलं माझी भूमिका संपली... काही दिवसांपूर्वीच एक्झिट; आता 'कमळी' मालिकेत अभिनेत्रीची पुन्हा एंट्री; कोण आहे ती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.