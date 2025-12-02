फक्त लूक नाही तर ब्लॉउजही चर्चेत! नवऱ्याचं नाव नाही मग प्राजक्ताने ब्लॉऊजवर असं लिहिलंय तरी काय?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावलं. 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतील तिचा अभिनय चाहत्यांना भावला. आता खऱ्या आयुष्यातही प्राजक्ता लग्नबंधनात अडकलीये. तिने शंभूराज खुटवड याच्यासोबत विवाह केला आहे. त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांमध्ये प्रचंड व्हायरल झाले. मोठ्या थाटामाटात त्यांचा विवाह पार पडला. प्राजक्ताच्या रॉयल लूकची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली. आतापर्यंत पाहिलेली सगळ्यात सुंदर नवरी असं म्हणत चाहत्यांनी तिचं कौतुक केलं. मात्र अशातच तिच्या ब्लॉऊजचीही चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगलीय. .प्राजक्ताचा साखरपुड्याचा, चुडा भरण्याचा आणि हळदीचा असे सगळेच लूक अतिशय सुंदर होते. त्यानंतर चाहते प्राजक्ताच्या विधीच्या लूकची वाट पाहत होते. यावेळीही प्राजक्ताने अतिशय देखणा लूक करत चाहत्यांच्या मनावर गारुड घातलं. तिने गळ्यात दाक्षिणात्य पद्धतीचे दागिने घातले होते मात्र तिने साडी नऊवारी पद्धतीनेच नेसली होती. कानात झुमके, केसात गजरा, हातात बांगड्या यासगळ्यात ती सुंदर दिसत होती. मात्र तिच्या ब्लॉऊजवर अनेकांच्या नजरा खिळल्या होत्या. कारण तिचा ब्लॉऊजदेखील तसाच हटके होता. .ब्लॉउजवर काय लिहिलं होतं?प्राजक्ताच्या ब्लॉउजवर तिच्या पतीचं म्हणजे शंभूराजचं नाव लिहिलं नव्हतं. तर तिने ब्लॉउजवर सप्तपदी लिहिली होती. ही सप्तपदी पुढीलप्रमाणे पहिले पाऊल: 'ॐ इषे एकपदी भव' - हे वधू, अन्न आणि पोषणासाठी तू पहिली पाऊले टाकणारी हो.दुसरे पाऊल: 'ॐ ऊर्जे द्विपदी भव' - हे वधू, बल आणि आरोग्यासाठी तू दुसरी पाऊले टाकणारी हो.तिसरे पाऊल: 'ॐ रयस्पोषाय त्रिपदी भव'- हे वधू, धन आणि समृद्धीसाठी तू तिसरी पाऊले टाकणारी हो.चौथे पाऊल: 'ॐ मयोभवाय चतुष्पदी भव' - हे वधू, आनंद आणि सुखासाठी तू चौथी पाऊले टाकणारी हो.पाचवे पाऊल: 'ॐ प्रजाभ्यः पंचपदी भव' - हे वधू, संतती आणि कुटुंबासाठी तू पाचवी पाऊले टाकणारी हो.सहावे पाऊल: 'ॐ ऋतुभ्यः षट्पदी भव' - हे वधू, सहकार्य आणि स्नेहासाठी तू सहावी पाऊले टाकणारी हो.सातवे पाऊल: 'ॐ सखा सप्तपदी भव' - हे वधू, यापुढे तू माझी सर्वात मोठी सखी हो. .तिने संस्कृतचे मंत्र आपल्या ब्लॉऊजवर लिहून घेतले होते. लग्नानंतर प्राजक्ता आणि शंभूराज यांची भल्यामोठ्या नदीवरून मिरवणूक निघाली होती. ज्याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. .बापरे! एवढं मोठं मंगळसूत्र... अखेर शंभूराजची झाली प्राजक्ता; कन्यादानावेळी नवरीबाईला कोसळलं रडू; रॉयल लूकवर चाहते फिदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.