मला माझा हिस्सा द्या! सुभेदाराच्या घरात उभी फूट; प्रियाच्या नादाला लागून घरातल्यांशी भांडणार अश्विन, आजच्या भागात काय होणार?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. मधुभाऊंची सुटका केल्यानंतर अर्जुन सायली आणि प्रिया यांचं खरं गाठोडं शोधून घरी आणतो. मात्र त्यातल्या वस्तू पाहूनही सायलीला फारसं काही आठवत नाही. प्रिया प्रतिमाला त्रास देत असते त्यामुळे सायली घराबाहेर जाते. मात्र रविराज तिला परत घरी आणतो. हे पाहून प्रिया चांगलीच संतापतो. त्यानंतर मात्र प्रिया सुभेदारांच्या घरात पुन्हा कसं शिरायचं याचा प्लॅन बनवते. यात ती पुन्हा एकदा प्यादा म्हणून अश्विनचा वापर करते. पाहूया आजच्या म्हणजेच १० ऑक्टोबरच्या भागात 'ठरलं तर मग' मध्ये काय घडणार. .प्रिया अश्विनला सांगते की, जर आपण याच घरात राहिलो तर सायली आणि अर्जुन संपूर्ण घराचा ताबा घेतील. मला सुभेदारांच्या प्रॉपर्टीचा मोह नाही पण तू त्यांचा मुलगा आहेस त्यामुळे तुला तुझा अधिकार मिळायलाच हवा असं मला वाटतं. अश्विनला आपल्या बायकोच बोलणं लगेच पटतं. तो लगेच तिला सुभेदाराच्या घरी घेऊन येतो. इथे सगळे जेवत असताना सगळे प्रियाला पाहून संतापतात. सगळेजण त्यांना अडवतात पण अश्विनी यावेळी कोणाचाच ऐकून घेत नाही. तो सायलीवर नको नको ते आरोप करतो. ही दरवेळी सगळ्यांच्या पुढे पुढे करते, मनासारखा झालं नाही तर मुळूमुळू रडते आणि तुम्हाला तीच आवडते. माझी बायको प्रिया बिचारी तिला कोणाला मस्का लावता येत नाही म्हणून तुम्ही तिला घराबाहेर काढता असं म्हणतो. .यावर सायली म्हणते की कोर्टाने जरी तिला सोडलं असलं तरी आम्ही तिला आरोपी मानतो. यावर अश्विन उलट उत्तर देतो की असं असेल तर मग मी सुद्धा मधुभाऊंना खूनीच मानतो. अश्विनचं बोलणं ऐकून अर्जुनला राग येतो आणि तो त्याला मारायला जातो. मात्र अश्विन त्याला ढकलतो. अश्विनीचा हे बेताल वागणं प्रतापला सुद्धा खटकतं. अश्विन सतत अधिकार हक्क याबद्दलच बोलत असतो. त्यानंतर तो थेट प्रॉपर्टीच्या हिश्यांची मागणी करतो. जर का आम्हाला मानाने या घरात घेणार नसतील तर मला माझ्या प्रॉपर्टीचा हिस्सा द्या असं बोलून तो सगळ्यांनाच धक्का देतो. .दुसरीकडे अर्जुन प्रियाच्या खऱ्या आई-वडिलांकडे पोहोचतो. त्याला सायलीचा ड्रेस लगेच शिवून हवा असल्याने तो प्रियाच्या वडिलांना पैसे विचारतो. मात्र सूट बूट घातलेल्या अर्जुनला पाहून ते देखील त्याला जास्तीचे हजार रुपये सांगतात. अर्जुन ते देऊन मोकळा होतो. यावरून प्रियाचे आईवडीलही तिच्यासारखेच लालची असल्याचं दिसतं..छातीत दुखल्यासारखं वाटलं... 'नवरी मिळे हिटलरला' बंद होणार ऐकून सुन्न झालेली वल्लरी, म्हणाली- मी रडतच...