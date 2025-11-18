Premier

'यदा- कदाचित'वर झालेली बंदी घालण्याची मागणी पण आनंद दिघे नाटक पाहायला आले आणि... नेमकं काय घडलेलं?

YADA KADACHIT CONTROVERSY STORY: मराठी रंगभूमीवर गाजलेल्या 'यदा- कदाचित' नाटकावर बंदी घालण्यात आली होती. आनंद दिघेही ते नाटक पाहायला आले होते.
Payal Naik
Updated on

मराठी नाट्यसृष्टीने आजवर अनेक दमदार नाटकं पाहिली. 'यदा- कदाचित' हे नाट्यसृष्टीवरील प्रचंड गाजलेलं नाटक. या नाटकाने जितकी वाहवा मिळवली तितकाच या नाटकाला विरोध झाला. हे नाटक लोकप्रिय दिग्दर्शक संतोष पवार यांनी दिग्दर्शित केलंय. नुकत्याच झालेल्या लोकसत्ताच्या लिटफेस्टमध्ये संतोष यांनी या नाटकाचा किस्सा सांगितला जेव्हा या नाटकाला विरोध झालेला आणि आनंद दिघे हे नाटक पाहायला आले. त्यांनी या नाटकाला मदत केली होती.

