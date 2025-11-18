'यदा- कदाचित'वर झालेली बंदी घालण्याची मागणी पण आनंद दिघे नाटक पाहायला आले आणि... नेमकं काय घडलेलं?

मराठी नाट्यसृष्टीने आजवर अनेक दमदार नाटकं पाहिली. 'यदा- कदाचित' हे नाट्यसृष्टीवरील प्रचंड गाजलेलं नाटक. या नाटकाने जितकी वाहवा मिळवली तितकाच या नाटकाला विरोध झाला. हे नाटक लोकप्रिय दिग्दर्शक संतोष पवार यांनी दिग्दर्शित केलंय. नुकत्याच झालेल्या लोकसत्ताच्या लिटफेस्टमध्ये संतोष यांनी या नाटकाचा किस्सा सांगितला जेव्हा या नाटकाला विरोध झालेला आणि आनंद दिघे हे नाटक पाहायला आले. त्यांनी या नाटकाला मदत केली होती. .या फेस्टमध्ये संतोष पवार म्हणाले, 'यदा-कदाचित ही एकांकिका होती. नमन नाट्याच्या फॉर्ममध्ये हे नाटक आणायचं हे मी डोक्यात अगदी ठरवून टाकलं होतं. यदा-कदाचित ही एकांकिका होती. नमन नाट्याच्या फॉर्ममध्ये हे नाटक आणायचं हे मी डोक्यात अगदी ठरवून टाकलं होतं. त्यानंतर मी या एकांकिकेचं नाटक केलं. काही प्रयोगही करुन पाहिले. पण दत्ता घोसाळकर मला शोधत आला. त्याने मला विचारलं की नाटक करुया का? मी म्हटलं हो करु. मग मी ते नाटक करायला घेतलं. किशोर चौगुले, कमलाकर सातपुते, रमेश वाणी, समीर चौगुले या सगळ्यांना मी गोळा केलं. असं संतोष पवार यांनी सांगितलं.' .ते पुढे म्हणाले, 'यदा कदाचितचा दहावा प्रयोग होता आणि काही लोकांनी कुरुबुरी सुरु केल्या, प्रयोग उधळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर प्रत्येक प्रयोगाला अशा घटना घडू लागल्या. स्टेजवर घोषणाबाजी दिल्या, सेट पाडला, पूजा उधळली. हिंदू देवतांची विटंबना करत आहात असा आरोप त्या आंदोलकांनी केला. मुळात माझ्या नाटकात देव नव्हतेच. कौरव आणि पांडव हे देव नाहीत. शिवाय त्यात कृष्णाची जी भूमिका आहे तो कलाकार लोकनाट्याच्या फॉर्ममध्येच येतो. नमन नाट्याप्रमाणेच कृष्ण येत होता. तरीही काय चूक आहे कळत नव्हतं.'.संतोष यांनी पुढे सांगितलं, 'सत्याचा विजय शेवटी का होतो असा विषय होता. आम्ही अनेक संघटनांना भेटलो. मी त्यांना म्हटलं की तुमच्याकडे बळाची ताकद असेल तर माझ्याकडे बुद्धीची ताकद आहे तुम्ही म्हणाल ते बदल करुन मी नाटक करु शकतो. मी देवाची विटंबना केली नाही. एक दिवस मला दत्ता म्हणाला की आपण आनंद दिघेंकडे जाऊ. त्यानंतर आम्ही आनंद दिघेंना भेटलो. आनंद दिघेंना मी सांगितलं की तुम्ही माझं नाटक (यदा कदाचित) बघा. तुम्ही म्हणालात की नाटक करु नकोस तर मी तुम्हाला काहीही म्हणणार नाही, मी नाटक बंद करेन. कारण आम्हाला कुणी पाठिंबा देणारा माणूसच मिळत नव्हता. दत्ताने रात्री बारा वाजता नाटकाचा प्रयोग आयोजित केला.'.ते पुढे म्हणाले, 'आनंद दिघे, त्यांची माणसं, विरोध करणाऱ्या संघटनांचे लोक, असे सगळेच नाटकाला आले होते. नाटक सुरु झाल्यानंतर सगळे खो खो हसू लागले. आनंद दिघेंनी निर्णय दिला की हे नाटक विडंबन आहे हे बंद होणार नाही. आम्हाला वाटलं आम्ही जिंकलो. पण नंतर व्हायचं काय की यदा कदाचितला विरोध केला की प्रसिद्धी मिळते. मग आम्ही जिथे जाऊ तिथे आम्हाला विरोध झाला. पोलीसही सांगायचे की आम्हाला आता काय करता येईल? पण आम्ही तरीही प्रयोग केले. कधी कधी पेटते बोळेही प्रयोग करत होते. या नाटकाचे आम्ही ४ हजार ५०० प्रयोग केले.'.मी अशा व्यक्तीबरोबर राहू शकत नाही... टॉक्सिक रिलेशनशिपबद्दल ऋता दुर्गुळेने मांडलं मत; म्हणते, 'तो कितीही...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.