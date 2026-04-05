रणवीर तर ओके पण 'धुरंधर २' मध्ये अशोक सराफ आणि लक्ष्मीकांत असते तर? लक्ष्यामामांचा व्हिडीओ पाहून डोळे पाणावतील

सध्या सगळीकडे 'धुरंधर २' ची हवा आहे. प्रदर्शनाच्या काही दिवसातच या चित्रपटाने कोट्यवधींची कमाई केलीये. चित्रपटात अभिनेता रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत आहे. उत्तम कथानक, अभिनय आणि दिग्दर्शन यामुळे प्रेक्षक चित्रपटाच्या प्रेमात पडलेत. चित्रपटावर अनेक रीलदेखील बनलेत. विशेषतः या चित्रपटाच्या शेवटाची जोरदार चर्चा होतेय. जेव्हा हमजा अखेर भारतात परत येतो आणि आपल्या घरी जातो. मात्र विचार करा की या चित्रपटात अशोक सराफ किंवा दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे असते तर? या चित्रपटात ते कसे दिसले असते?.सोशल मीडियावर धुरंधर २' चे काही व्हिडिओ व्हायरल होतायत. त्यात लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ यांना मुख्य भूमिकेत ठेवून चित्रपटाचा शेवट दाखवण्यात आलाय. सुमित पाटील ९४२ या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अशोक सराफ यांचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. ज्यात ते अनेक वर्षांनी 'अशी ही बनवबनवी' च्या सरपोतदारांच्या बंगल्यात परत जातायत. तिथे त्यांना घरमालक विश्वास सरपोतदार दिसतायत. त्यांच्या पत्नी दिसतायत आणि चित्रपटातले संवाद रिक्रिएट करण्यात आलेत. हा व्हिडिओ एआयचा वापर करून तयार करण्यात आलाय. अशोक मामांच्या या व्हिडिओला धनंजय माने नाही तर धुरंधर माने इथेच राहत होते असं कॅप्शन देण्यात आलंय. .लक्ष्मीकांत यांचा व्हिडिओ पाहून येईल डोळ्यात पाणी यासोबतच लक्ष्मीकांत यांचाही एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात ते फियाट गाडीतून एका जुन्या घरात परततात. तिथे बसून त्यांच्या जुन्या आठवणी जाग्या होतात. जे पाहून आपल्याही डोळ्यात पाणी येतं. हा एआयने बनवलेला व्हिडिओ नसून तो लक्ष्मीकांत याच्या 'एक होता विदूषक' या चित्रपटातला शेवटचा सीन आहे. अशाच आशयाचा सीन आपण धुरंधर २' मध्ये पाहतो. त्यामुळे हा सीन उत्तम एडिट करण्यात आलाय. हा व्हिडिओ मराठी एपिक जोक्स या अकाऊंटवरून पोस्ट करण्यात आलाय. हा व्हिडिओ पाहिल्यावर अनेकांनी एडिटरचं कौतुक केलंय.