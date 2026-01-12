BBM6 मध्ये एंट्री करणाऱ्या दीपाली सय्यदने लग्नानंतर स्वीकारला इस्लाम धर्म? काय आहे तिचं खरं नाव

DEEPALI SAYYED CONVERTED TO ISLAM AFTER MARRIAGE: 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये दीपाली सय्यदने दणक्यात एंट्री केलीये. मात्र तिचं लग्नानंतरचं नाव अनेकांना ठाऊक नाहीये. छोट्या पडद्यापासून मोठ्या पडद्यापर्यंत आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना घायाळ करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे दीपाली सय्यद. तिने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर मराठी सिनेसृष्टीत नाव कमावलं. दीपाली सोशल मीडियावरही प्रचंड चर्चेत असते. एक उत्तम अभिनेत्री असण्यासोबतच ती राजकारणीही आहे. दिपालीबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा रंगण्याचं कारण म्हणजे तिची 'बिग बॉस मराठी ६'च्या घरातील एंट्री. दिपालीने बिग बॉसच्या घरात पहिलीच एंट्री घेतली. त्यामुळे ती आता कसा खेळ दाखवणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. मात्र दिपालीचं खरं नाव तिच्या अनेक चाहत्यांना ठाऊक नसेल. .दीपाली मराठी कुटुंबात जन्माला आली. तिचं नाव दीपाली भोसले होतं. मात्र तिने २००८ साली दिग्दर्शक बॉबी खान यांच्यासह लग्न करत आयुष्याला नवीन सुरुवात केली. असं म्हटलं जातं की लग्नानंतर दिपालीने इस्लाम धर्म स्वीकारला. लग्नानंतर तिचं नाव सोफिया जहांगीर सैय्यद ठेवण्यात आलं. त्यानंतर तिने तिचं सोशल मीडियावरचं नाव बदलून दीपाली सय्यद केलं होतं. त्यावरून तिला टीकेला सामोरं जावं लागलं. मात्र त्यानंतर तिने पुन्हा तिचं नाव दीपाली भोसले सय्यद केलं. मात्र तरीही तिच्यावर होणारी टीका थांबली नाही. .या टीकेवर उत्तर देताना दीपाली म्हणालेली, 'अनेकदा माझ्या आडनावामुळे लोकांना फार त्रास होतो. मग या पाठोपाठ माझे आई- वडिल माझे संस्कार याविषयी चर्चा सुरु होतात. पण मी या गोष्टीला फारसे महत्त्व देत नाही.' लग्नानंतर तिने सिनेमे करणं थांबवलं. ती घर संसारात रमली. तरीही तिचे सिनेमावरील प्रेम काही कमी झालं नाही. त्यामुळे लग्नानंतरही सिनेमा आणि विविध रियालिटी शोच्या माध्यमातून ती रसिकांच्या भेटीला येत असते. दिपालीने करायला गेलो एक, लाडी गोडी, होऊन जाऊ दे, मला एक चानस हवा, ढोलकीच्या तालावर, वेलकम टू जंगल, उचला रे उचला व मुंबईचा डब्बेवाला या चित्रपटात त्यांनी काम केलंय..'बिग बॉस मराठी ६'च्या रणधुमाळीत कलर्स मराठीने केली नव्या मालिकेची घोषणा; 'या' हिंदी मालिकेची आहे कॉपी; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी ओळखलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.