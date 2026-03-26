'धुरंधर २'च्या त्या कापलेल्या ६ मिनिटांमध्ये नेमकं आहे तरी काय? अमेरिकेतल्या चाहतीने UNCUT व्हर्जन पाहिलं, म्हणते

रणवीर सिंहचा 'धुरंधर २' सध्या जोरदार गाजतोय. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. चित्रपटाच्या कमाईचा आकडा देखील चांगलाच मोठा आहे. मात्र भारतात हा चित्रपट सेन्सॉर केल्यानंतर प्रदर्शित करण्यात आलाय. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटावर कात्री मारलीय. मात्र अमेरिकेत या चित्रपटाचा अनसेन्सॉर्ड व्हर्जन दाखवण्यात येतोय. आणि हा व्हर्जन पाहण्यासाठी एका चाहतीने तब्बल २० तास प्रवास केला. यात तिला भारतातील चित्रपटाच्या वेळेपेक्षा ६ मिनिटांचा चित्रपट जास्त पाहायला मिळाला. असं या सहा मिनिटांमध्ये काय होतं?.अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये या चाहतीने एका थिएटरमध्ये 'धुरंधर २' पाहिला. यात नेमकं वेगळं काय होतं हे तिने एका पोस्टमधून सांगितलं आहे. यामध्ये फार काही वेगळं नाहीये असं तिने सांगितलंय. या uncensored चित्रपटामध्ये काही अॅक्शन सीन्स आणि संवाद आहेत जे भारतीय व्हर्जनमध्ये नाहीयेत. चित्रपटातल्या शिव्या आणि हाणामारीचे सीन्स म्यूट करण्यात आले नव्हते. 'धुरंधर २' मधल्या शिव्या तशाच ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे इतक्या दूर जाऊनही तिला वेगळं काहीच पाहायला मिळालं नाही. मात्र तिने यासाठी २० तसंच प्रवास केला हे पाहून नेटकरी तिचं कौतुक करत आहेत. .भारतात चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्डाने कात्री मारल्याने शिव्या आणि इतर काही सीन्स म्यूट करण्यात आले. तर परदेशातल्या नियमांनुसार तिथे निर्मात्यांनी 'अनसेन्स़ॉर्ड' व्हर्जन रिलीज केलंय. 'धुरंधर २'च्या कमाईबद्दल सांगायचं तर अवघ्या काही दिवसांत जगभरात ५०० कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. यात रणवीर सिंग, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकेत आहेत..