दोन वर्षातून १ चित्रपट तरीही कोट्यवधींचा मालक आहे सलमान खान; कुठून होते अभिनेत्याची कमाई, वाचा साइड बिझनेसचं गणित

अभिनयाच्या क्षेत्रात कामाची कोणतीही शाश्वती नसते, म्हणूनच अनेक अभिनेते साइड बिझनेस म्हणून काही ना काही तरी करत असतात. बॉलिवूडचा 'भाईजान' सलमान खान देखील याला अपवाद नाही. उद्या २७ डिसेंबर रोजी सलमान खान आपला ६० वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने चाहत्यांमध्ये त्याच्या संपत्तीबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. तुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल की, सलमान खानची एकूण संपत्ती सध्या ३००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र गेले अनेक वर्ष सलमान केवळ वर्षातून १ चित्रपट करतोय. त्यातही ते चित्रपट फ्लॉप ठरतायत. अशात सलमानची कमाई नेमकी होते कुठून?.कुठून येते इतकी संपत्ती? सलमान खान केवळ चित्रपटातूनच पैसे कमावतो असे नाही, तर त्याचे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग आहेत. सलमानला चित्रपटसृष्टीत काम करताना तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. आज तो भारतातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. त्याची एकूण संपत्ती ३००० कोटी असून ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. चित्रपटांची फी, ब्रँड एंडोर्समेंट, टीव्ही शोज आणि व्यवसाय यातून सलमान दरवर्षी साधारणपणे २०० ते ३०० कोटी रुपये कमावतो..चित्रपटांसाठी मोठी फी आणि नफ्यात वाटा सलमान खान एका चित्रपटासाठी जवळपास १०० ते १५० कोटी रुपये मानधन घेतो. याशिवाय, तो चित्रपटाच्या नफ्यातही हिस्सा घेतो, ज्यामुळे त्याचं उत्पन्न कैक पटीने वाढतं. 'टायगर', 'दबंग', 'बजरंगी भाईजान' आणि 'सुल्तान' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांनी त्याला बॉक्स ऑफिसचा खऱ्या अर्थाने बादशाह बनवलं आहे.बिग बॉसचा स्टार टीव्हीचा सर्वात महागडा होस्ट टीव्हीवरील गाजलेला रिअॅलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) साठी सलमान खान मोठी फी घेतो. एका एपिसोडसाठी तो कोट्यवधी रुपये मानधन घेतो. केवळ एका सीझनसाठी तो २०० कोटींहून अधिक पैसे घेतो, ज्यामुळे तो टीव्हीवरील सर्वात महागडा होस्ट ठरला आहे. .रिअल इस्टेट आणि आलिशान कार्स सलमान खानकडे मुंबईतील वांद्रे येथील गॅलेक्सी अपार्टमेंटशिवाय, पनवेलमध्ये भव्य फार्महाऊस आणि दुबईतही अनेक मालमत्ता आहेत. तसेच, त्याच्या ताफ्यात अनेक महागड्या आणि आलिशान गाड्यांचे कलेक्शन आहे. त्यामुळे तो इंडस्ट्रीमधील श्रीमंत कलाकारांपैकी एक आहे.