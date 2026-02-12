जिनिलियाला पहिल्यांदा घरात पाहिल्यावर काय होती विलासराव देशमुखांची प्रतिक्रिया? रितेशने सांगितला तो प्रसंग

मराठी आणि बॉलिवूडमध्ये आपल्या अभिनयाचा झेंडा रोवणारा लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती जोडी आहे. जिनिलियाने 'तुझे मेरी कसम' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. याच सिनेमादरम्यान ते प्रेमात पडले आणि त्यांनी काही वर्ष डेटिंग केल्यानंतर लग्नाचा निर्णय घेतला. जिनिलिया देशमुखांची सून झाली. जिनिलिया आणि रितेश यांचा 'वेड' चित्रपट चांगलाच गाजला. मात्र जिनिलिया आणि विलासराव देशमुख यांची पहिली भेट कशी झालेली, त्यांच्यात काय बोलणं झालेलं, त्यांनी जिनिलियाला सून होण्यासाठी कशी परवानगी दिली याबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. रितेशने एका मुलाखतीत याबद्दल सांगितलं होतं. .'वेड' चित्रपटादरम्यान दिलेल्या एका मुलाखतीत रितेशने जिनिलिया आणि त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या पहिल्या भेटीबद्दल सांगितलं होतं. यात बोलताना तो म्हणाला, 'एकदा जिनिलिया घरी आल्या होत्या. त्या आईला भेटायला घरी यायच्या पण त्यांची पप्पांसोबत कधीही भेट झाली नव्हती. आईला आमच्याबद्दल अंदाज आलेला कारण माझी कोणतीच मैत्रीण कधी घरी येत नव्हती. एकेदिवशी त्या आल्या त्या दिवशी पप्पा घरच्या गार्डनमध्ये एक मिटिंग करत होते. ती आली आणि तिचा स्वभाव एकदम उथळ असल्याने तिने जाता जाता पप्पांकडे पाहिलं त्यांना म्हणाली हाय पप्पा आणि पुढे आली. त्यावर माझे वडील शांत उभे होते. त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. त्यांनी फक्त मान हलवली.' .रितेश पुढे म्हणाला, ' त्यांनाही प्रश्न पडला असेल कदाचित काय मुलगी आहे ही. त्यांची पहिली भेट अशी झाली असली तरी त्यांचा जिनिलियावर खूप जीव होता. ते तिला मुलगी मानायचे. तिचा हाच स्वभाव त्यांना आवडायचा.' रितेश आणि जिनिलिया यांच्या लग्नानंतर काही महिन्यातच विलासरावांचं निधन झालं. .एक निर्माती तर दुसरा अभिनेता; एकता आणि तुषार कपूरने अजूनही लग्न का केलं नाही? स्वतः सांगितलं खरं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.