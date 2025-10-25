Premier

"मी पुन्हा सीन करणार नाही" जेव्हा शुटिंगवेळी शाहरुखवर भडकले सतीश शाह ; 'हे' होतं कारण !

When Satish Shah Slammed Shah Rukh Khan During Shoot : अभिनेते सतीश शाह एकदा शाहरुख खानवर खूप भडकले होते. काय आहे हा किस्सा जाणून घेऊया.
"मी पुन्हा सीन करणार नाही" जेव्हा शुटिंगवेळी शाहरुखवर भडकले सतीश शाह ; 'हे' होतं कारण !
Bollywood News : ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने सिनेविश्वावर शोककळा पसरली आहे. किडनी फेल्युअरमुळे आज 25 ऑक्टोबरला दुपारी 2:30 वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. यावेळी त्यांचं वय 74 वर्षं होतं.

