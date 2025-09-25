शूटिंगच्या बहाण्याने दिलीप कुमार यांनी जोरदार कानशिलात लगावली आणि मधुबाला तिथेच... सेटवर स्मशान शांतता पसरली

अभिनेते दिलीप कुमार व मधुबाला यांच्या प्रेमकहाणीची आजही चर्चा होते. त्यांचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं, मात्र हे नातं शेवटपर्यंत टिकू शकलं नाही. ब्रेकअपनंतर त्यांनी एकत्र काम केलं होतं. आणि याच एका चित्रपटाच्या सेटवर दिलीप कुमार यांनी मधुबालाला कानाखाली मारली. ती कानाखाली एवढी जोरात होती की मधुबाला ती कधीही विसरू शकली नाही..दिलीप कुमार व मधुबाला यांची पहिली भेट १९५१ मधील ‘तराना’ चित्रपटाच्या सेटवर झाली. ते प्रेमात पडले मात्र नंतर नशिबाचे फासे असे काही फिरले ज्यामुळे त्याचं ब्रेकअप झालं. याला मधुबालाच्या वडिलांचा त्यांच्या नात्यात हस्तक्षेप हे देखील कारण होतं. मात्र बी आर चोप्रा यांनी मधुबालावर दाखल केलेल्या केसमध्ये दिलीपकुमार साक्षीदार बनले. त्यामुळे त्यांचं नातं कायमचं संपलं. मधुबालाने चित्रपट साइन केल्यानंतर काम करण्यास नकार दिल्याने निर्मात्यांनी तिच्यावर कायदेशीर कारवाई केली होती. के. आसिफ यांच्या ‘मुघल-ए-आझम’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दिलीप कुमार आणि मधुबाला यांच्या नात्याचा शेवट झाला..'मुघल-ए-आझम' सेटवर दिलीप कुमारांनी मारली कानाखालीदिलीप कुमार व मधुबाला यांनी नातं संपल्यावरही ‘मुघल-ए-आझम’मध्ये एकत्र काम केलं होतं. या चित्रपटातील एका दृश्याच्या शूटिंगदरम्यान दिलीप कुमार यांनी मधुबालाला जोरात कानाखाली मारली होती. हा सीन असा होता ज्यात सलीम अनारकलीला कानाखाली मारतो. मात्र, ज्या पद्धतीने दिलीप कुमार यांनी मधुबालाला मारलं, ते पाहून त्यांनी वैयक्तिक राग काढला असं दिग्दर्शकाचं म्हणणं होतं. याबद्दल खतीजा अकबर यांच्या ‘आय वॉन्ट टू लिव्ह: द स्टोरी ऑफ मधुबाला’ या पुस्तकात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. .सेटवर काय घडलेलं?‘मुघल-ए-आझम’धील या दोघांचे सहकलाकार अजित यांनी ही गोष्ट सांगितली. दिलीप यांनी मधुबाला यांना खूप जोरात मारलं होतं. शॉट ओके झाला, पण जे घडलं ते पाहून सेटवर शांतता पसरली होती.या सीननंतर मधुबालाला धक्का बसला आणि ती स्तब्ध झाली होती. दिग्दर्शक के. आसिफ तिच्याकडे धावत गेले आणि तिला म्हटलं की ब्रेकअप झाले असले तरी दिलीप अजूनही तुझ्यावर प्रेम करतात याचा पुरावा ती झापड आहे. मी आज खूप आनंदी आहे कारण तो अजूनही तुझ्यावर प्रेम करतो हे स्पष्ट झालंय. प्रेमात पडलेल्या माणसाशिवाय दुसरं कोण असं करू शकतं? तो तुझ्यावर प्रेम करत होता आणि अजूनही करतो, हेच यातून सिद्ध होतं,” असं के आसिफ मधुबालाला म्हणाले होते. .मधुबालाला धक्का बसला मात्र, दिग्दर्शकाच्या या बोलण्याचा मधुबालावर काहीच परिणाम झाला नाही. ज्या व्यक्तीचं आपल्यावर प्रेम होतं, तिने अभिनयाच्या बहाण्याने कानाखाली मारली, याचा तिला धक्का बसला होता. ती पुरती कोलमडून गेली.' दुसरीकडे दिलीप कुमार यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलंय की, मधुबालाच्या वडिलांना मुलीचं लग्न नाही तर बिझनेस डील करायची होती. म्हणजे लग्नानंतर दिलीप आणि मधुबाला दोघेही त्यांच्या प्रॉडक्शन कंपनीसाठी काम करतील, असं त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र दिलीप यांनी नकार दिल्याने त्यांनी मधुबाला आणि दिलीप यांचं नातं तोडून टाकलं. .बॉलिवूडच्या 'या' हॉरर चित्रपटाची कॉपी आहे स्टार प्रवाहची 'काजळमाया' मालिका? तरुणाईला लावलेलं वेड; गाणीही प्रचंड गाजलेली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.