Premier

शूटिंगच्या बहाण्याने दिलीप कुमार यांनी जोरदार कानशिलात लगावली आणि मधुबाला तिथेच... सेटवर स्मशान शांतता पसरली

WHY DILIP KUMAR SLAPPED MADHUBALA : दिलीप कुमार यांनी मधुबालाला सगळ्यांसमोर मारलं हे पाहून दिग्दर्शक धावत त्यांच्याजवळ गेला होता पण...
MADHUBALA AND DILIP KUMAR

MADHUBALA AND DILIP KUMAR

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

अभिनेते दिलीप कुमार व मधुबाला यांच्या प्रेमकहाणीची आजही चर्चा होते. त्यांचं एकमेकांवर खूप प्रेम होतं, मात्र हे नातं शेवटपर्यंत टिकू शकलं नाही. ब्रेकअपनंतर त्यांनी एकत्र काम केलं होतं. आणि याच एका चित्रपटाच्या सेटवर दिलीप कुमार यांनी मधुबालाला कानाखाली मारली. ती कानाखाली एवढी जोरात होती की मधुबाला ती कधीही विसरू शकली नाही.

Loading content, please wait...
bollywood
dilip kumar
bollywood actress
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com