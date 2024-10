Premier

Ashok Saraf : "मी कायम अशोकसाठी गाणार" ; अश्विनी ये ना सुपरहिट झाल्यानंतर किशोरकुमार यांनी घेतला निर्णय , गाण्यात होता 'हा' ट्विस्ट

When Kishore Kumar announce he will sing song for Ashok Saraf : गायक आणि अभिनेते किशोर कुमार त्यांच्या अतरंगी वागण्यासाठी प्रसिद्ध होते. अश्विनी ये ना हे गाणं सुपरहिट झाल्यानंतर त्यांनी काय निर्णय घेतला जाणून घेऊया.