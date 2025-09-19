RINKU RAJGURU

मुंबईत एकटं वाटलं की काय करते रिंकू राजगुरू? म्हणाली- माझं इथे कुणीच नाहीये म्हणून मी सरळ...

RINKU RAJGURU UNKNOWN FACTS: रिंकू राजगुरूने तिला मुंबईत एकटं वाटल्यावर ती कुठे जाऊन बसते याबद्दल सांगितलं आहे.
अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. तिने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. 'सैराट' गाजवल्यानंतर रिंकूने अनेक मराठी सिनेमांमध्ये काम केलं. नागराज मंजुळे दिग्दर्शित 'सैराट' मराठी सिनेसृष्टीसाठी मैलाचा दगड ठरला. यातली गाणीही चांगलीच गाजली. यातून रिंकूला मिळालेली आर्ची अजूनही प्रेक्षकांची लाडकी आहे. चित्रपटातील करिअरसाठी रिंकूने मोठा निर्णय घेत मुंबईत राहण्याचं ठरवलं. मात्र आता इथे एकटं वाटल्यावर रिंकू काय करते हे तिने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.

