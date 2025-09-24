भुवयीचा कर्व्ह काढून टाक... जेव्हा यामी गौतमला मेकअप आर्टिस्टने दिलेला विचित्र सल्ला, अभिनेत्री म्हणाली

बॉलीवूड अभिनेत्री यामी गौतम नेहमीच आपल्या साधेपणासाठी आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखली जाते. चित्रपटसृष्टीतील आकर्षक दिसण्याचा दबाव, नवनवीन ट्रेंड्स आणि कृत्रिम बदलांचा मोह असूनही तिने स्वतःसाठी वेगळी वाट निवडली आहे. अलीकडील एका मुलाखतीत तिने तिच्या आयुष्यातील एक खास अनुभव शेअर केला, ज्यातून तिच्या ठाम भूमिकेची पुन्हा एकदा जाणीव झाली. यामीने सांगितले, की एका ज्येष्ठ मेकअप आर्टिस्टने तिला भुवयांचा आकार बदलण्याचा सल्ला दिला होता. .यामीच्या म्हणण्यानुसार, मेकअप आर्टिस्टने तिच्या एका भुवयीचा कर्व्ह काढून टाकल्यास ती अधिक एजी आणि मॉडर्न दिसेल, असं म्हटलं होतं; मात्र हा सल्ला ऐकून यामी अचंबित झाली. तिने नम्रपणे तो प्रस्ताव नाकारला आणि फक्त कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला. यामी पुढे म्हणाली, की ती कधीही कॉस्मेटिक सर्जरीकडे वळणार नाही. तिच्या मते, पडद्यावर प्रेक्षकांना कलाकाराचा चेहरा नैसर्गिक आणि भावनांनी भरलेला दिसणं महत्त्वाचं आहे. कृत्रिम बदलांमुळे भूमिकेवरून प्रेक्षकांचं लक्ष हटण्याची शक्यता असते. तसेच अशा प्रक्रियांचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात, याकडेही तिने लक्ष वेधलं. .बॉलीवूडमध्ये अनेक कलाकारांनी सौंदर्य वाढवण्यासाठी कॉस्मेटिक सर्जरी केली आहे. काहींनी याची कबुली दिली, तर काहींनी आपला निर्णय वेगळा ठेवलाय; मात्र यामीने स्पष्टपणे सांगितले, की ‘‘मी माझ्या त्वचेत आणि चेहऱ्यात असे काहीही बदल करणार नाही, ज्यावर माझा स्वतःच विश्वास नाही.’’ यामी गौतमच्या या विधानाने पुन्हा एकदा बॉलीवूडमध्ये नैसर्गिक सौंदर्य विरुद्ध कृत्रिम बदल या चर्चेला उधाण आलं आहे. .बॉलिवूडच्या 'या' हॉरर चित्रपटाची कॉपी आहे स्टार प्रवाहची 'काजळमाया' मालिका? तरुणाईला लावलेलं वेड; गाणीही प्रचंड गाजलेली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.