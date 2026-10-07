सध्या काय करते 'फॉरेनची पाटलीण' मधली जेनिफर? योगगुरूशी केलं लग्न, नावही बदललं, फोटो पाहून ओळखणं झालंय कठीण

मराठी चित्रपटसृष्टीत असे अनेक चित्रपट आहेत जे पाहिल्यावर मुळीच कंटाळा येत नाहीत. अगदी कितीही वेळा प्रेक्षक हे चित्रपट पाहतात. 'अशी ही बनवाबनवी' पासून गंमत जंमत' पर्यंत अशा अनेक चित्रपटांची यादी सांगता येईल.त्यातलाच एक आजही घरोघरी प्रेक्षक आवडीने पाहतात तो चित्रपट म्हणजे 'फॉरेनची पाटलीण'. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली होती. चित्रपटात २००८ साली आलेला हा चित्रपट चांगलाच गाजला. आजही टीव्हीवर लागल्यावर प्रेक्षक मोठ्या आवडीने हा चित्रपट बघतात. मात्र या चित्रपटातील अभिनेत्री जेनिफर सध्या काय करते ठाऊक आहे का? .या सिनेमात विनय आपटे, सुरेखा कुडची, तेजस्विनी पंडित आणि गिरीश परदेशी यांसारख्या कलाकारांच्या मुख्य भूमिका होत्या. या चित्रपटात एक अमेरिकेतली तरुणी भारतीय मुलाशी लग्न करते आणि महाराष्ट्रात येऊन तिथल्या परंपरा शिकण्याचा प्रयत्न करते असं दाखवण्यात आलंय. यात तिला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो मात्र इच्छाशक्तीच्या बळावर ती स्वतःचं वेगळं विश्व निर्माण करते. ही तरुणी म्हणजे जेनिफर. चित्रपटात हे पात्र बिलियाना रॅडोनिक या अभिनेत्रीने साकारलं होतं. बिलियाना ही मूळची क्रोएशिया देशातील आहे. तिचा जन्म १९७७ साली युरोपमधील क्रोएशिया देशामध्ये झाला. १९९१ साली एका युद्धामुळे तिच्या कुटुंबाला स्थलांतरित व्हावं लागलं. .बिलियानाने रोममध्ये तिचं उच्च शिक्षण पूर्ण केलं. २००७-२००८ दरम्यान भारतात एका स्टडी प्रोजेक्टसाठी आली होती. 'फॉरेनची पाटलीण' सिनेमासाठी दिग्दर्शक एका परदेशी मुलीच्या शोधात होते. विशेष म्हणजे त्या मुलीला मराठी येणंदेखील गरजेचं होतं. त्याच काळात दिग्दर्शक प्रदीप चोखंद्रे यांना बिलियानाचं नाव सुचवलं. यानंतर मग त्यांनी तिला या भूमिकेसाठी कास्ट केलं. बिलियानाने ती भूमिका इतकी सुंदर साकारली की आजही ती गावागावात फॉरेनची पाटलीण म्हणून ओळखली जाते. बिलियानाने प्रसिद्ध अध्यात्मिक गुरु, योगी आणि समाजसेवक मोहनजी (Mohanji) यांच्याशी दुबईत लग्न केलं. दुबईमधील एका योगा इव्हेंटमध्ये त्यांची ओळख झाली होती. त्यांना मिला नावाची एक मुलगी देखील आहे..बिलियानाने आता नाव बदललं असून ती आता देवी मोहन या नावाने ओळखली जाते. बिलियाना सध्या अध्यात्म, योग आणि समाजकार्यात व्यस्त आहे. ती 'मोहनजी फाउंडेशन'ची सह-संस्थापक असून 'इंटरनॅशनल ॲक्ट फाउंडेशन'ची अध्यक्ष आणि 'हिमालयाज् योग फाउंडेशन'मध्ये वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे..अनेकांनी पैसे बुडवले, पत्नीमुळे तरला! 'हे' काम करते 'दृश्यम ३'मधल्या गायतोंडेची बायको; दिसायलाही आहे इतकी सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.