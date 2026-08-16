मकरंद अनासपुरेंच्या 'अगडबम' चित्रपटातली नाजुका आठवतेय? १६ वर्षात इतकी बदलली, आता काय करते अभिनेत्री?

मराठी चित्रपट सृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत जे वेगवेगळ्या विषयांवरील चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतात आणि प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करतात. हे कलाकार कायमचे प्रेक्षकांच्या डोक्यात कोरले जातात. त्या एकाच चित्रपटातून त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळते आणि तीच त्यांची ओळख बनते. असंच एक प्रचंड गाजलेलं पात्र म्हणजे 'अगडबम' चित्रपटातील नाजूका हे पात्र. या चित्रपटात अभिनेत्री तृप्ती भोईर हिने हे पात्र साकारलं होतं. लोकप्रिय अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्यासोबत दिसणारी ही जाडजूड अभिनेत्री आता काय करते ठाऊक आहे का? .'अगडबम' चित्रपट हा एका अतिशय स्थूल असलेल्या मुलीवर आधारित होता जिचं मकरंद यांच्याशी लग्न होतं. मात्र त्यांना ती मुळीच पसंत नसते. मात्र पुढे ती आपल्या वागण्याने आपल्या नवऱ्याचं मन जिंकून घेते. केवळ शरीरावरुन एखाद्याला कमी लेखू नये असा या चित्रपटाचा आशय होता. याच चित्रपटाचा दाखला घेत हिंदीमध्ये 'दम लगाके हैशा' हा चित्रपट बनवण्यात आला ज्यात आयुष्यमान खुराना आणि भूमी पेडणेकर होते. मात्र 'अगडबम' मधली तृप्ती खऱ्या आयुष्यातही तशीच होती का? मुळीच नाही. तृप्ती खूप बारीक होती आणि त्यामुळे तिला शूटिंग दरम्यान संपूर्ण शरीरावर पॅडिंग लावायला लागत होतं. .आता काय करते तृप्ती?२०१० साली आलेल्या 'अगडबम' चित्रपटाने सगळ्यांना भुरळ घातली होती. तृप्ती भोईर शेवटची २०२२ साली प्रदर्शित झालेल्या 'पारो' या चित्रपटात दिसली होती. तृप्ती भोईरने २०१७ साली दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील संगीतकार टी सतीश चक्रवर्थी यांच्यासोबत लग्न केलं. तिचा विवाह चेन्नईमध्ये संपन्न झाला. सध्या तृप्ती सोशल मीडियावरही सक्रीय असते. तिच्या इन्स्टाग्रामवरील फोटो पाहून तिचे चाहते आजही घायाळ होतात. ती दिसायला सुंदर आणि ग्लॅमरस आहे की कुणीही घायाळ होईल. तृप्तीने तिच्या अभिनय कारकीर्दीत ‘चार दिवस सासूचे’, ‘वादळवाट’ या मालिकांमध्ये तसेच ‘इंद्राक्षी’, ‘सही रे सही’ या नाटकांमध्येही काम केलं आहे. ‘तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवे’, ‘अगडबम’, ‘हॅलो जय हिंद’, ‘टुरिंग टॉकिज’ असे अनेक चित्रपट तृप्तीने दिग्दर्शित केले असून त्यापैकी काही चित्रपटामध्ये अभिनयही केला आहे..आईने इस्लाम स्वीकारला आणि आम्हालाही... शर्मिला टागोर यांची लेक सबा पतौडीचा खुलासा; म्हणाली - आम्ही कधीही मंदीरात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.