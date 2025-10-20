खासदार बाबा की अभिनेत्री आई ? कोणाकडून वारशाने बाळाला मिळणार जास्त प्रॉपर्टी

Entertainment News : काल 19 ऑक्टोबरला अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि खासदार राघव चड्डा यांच्या घरी चिमुकल्याचं आगमन झालं. या नव्या आई-बाबांचं अनेकांनी अभिनंदन केलं आहे. परिणीती आणि राघवच्या मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या. पण याबरोबरच सध्या चर्चा रंगली आहे ते दोघांच्या संपत्तीची. .परिणीती आणि राघव वेगवेगळ्या क्षेत्रात करिअर करतात. या दोघांमध्ये कोण अधिक श्रीमंत आहे आणि कोणाची संपत्ती किती आहे हे जाणून घेऊया. .परिणीती आणि राघवमध्ये फक्त 20 दिवसांचं अंतर आहे. ती राघवपेक्षा फक्त 20 दिवसांनी मोठी आहे. तिचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1988 मध्ये झाला आहे तर राघवचा जन्म 11नोव्हेंबर 1988 मध्ये झाला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान या दोघांची भेट झाली होती. .परिणीती चोप्राने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केल्यानंतर एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून ओळख बनवली. तिची संपत्ती 74 कोटी रुपये आहे. तर ब्रॅण्ड्स आणि जाहिरातीमधून तिने आतापर्यंतची संपत्ती कमावली आहे. तिच्या मुंबईमधील फ्लॅटची किंमत 22 कोटी रुपये आहे. याशिवाय जॅग्वार, ऑडी आणि रेंज रोव्हर या गाड्या तिच्याकडे आहेत. .राघवची घोषित संपत्ती खूप कमी आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्याने घोषित केल्याप्रमाणे तो फक्त 50 लाख रुपये संपत्तीचा मालक आहे. ज्यात त्याच दिल्लीच घर, 90 ग्रॅम वजनाचं सोन आणि म्यूचुअल फंडामध्ये गुंतवलेले 6 लाख रुपये इतकेच आहे. तर त्याच्याकडे मारुती स्विफ्ट डिझायर ही गाडी आहे. .2023 मध्ये राघव आणि परिणीतीने लग्न केलं. त्यांच्या लग्नाला संपूर्ण परिवाराने उपस्थिती लावली होती. तर प्रियंकाने नंतर भारतात येत त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. .रणवीर-दीपिका अबू धाबीचे ब्रँड कपल अॅम्बेसेडर! पहिलं बॉलीवूड पॉवर कपल ठरलं ब्रँडचं चेहरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.