कुणासारखा दिसतो विकी कौशल- कतरिना कैफचा मुलगा विहान? आजोबा श्याम कौशल यांनी सांगितलं गुपित, म्हणाले- त्याचा चेहरा...

बॉलिवूडचे पॉवर कपल असलेले लोकप्रिय कलाकार म्हणजे अभिनेता विकी कौशल आणि अभिनेत्री कतरिना कैफ. त्यांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी लग्नगाठ बांधली होती. त्यांचं लग्न हे चाहत्यांसाठी आश्चर्याचा धक्का होतं. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचं या जगात स्वागत केलं. त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव विहान ठेवलं. कतरिना आणि विकी यांनी आपल्या मुलाचा चेहरा प्रेक्षकांना दाखवलेला नाही. मात्र पापाराझींना मुलाचा चेहरा दाखवत त्यांनी त्याचे फोटो न काढण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे विहानबद्दल जाणून घेण्यासाठी सगळेच उत्सुक असतात. आता अखेर विहान नेमका कुणासारखा दिसतो त्याबद्दल त्याच्या आजोबांनीच सांगितलं आहे. .विकीचे वडील श्याम कौशल यांनी नुकतीच इंडिया टुडेला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'विहानने माझं आयुष्यच बदलून टाकलंय. जेव्हा मी कामात व्यग्र असतो आणि त्याला प्रत्यक्ष भेटू शकत नाही, तेव्हा मी त्याच्याशी दिवसातून दोनदा व्हिडीओ कॉलवर बोलतो. तो खूप छान आहे. मी देवाचे जितके आभार मानावे तितके कमी आहेत. तो अगदी विकीसारखा दिसतो असं मला वाटतं. विकी लहानपणी अजिबात खोडकर नव्हता, तो खूप समजूतदार होता आणि खून व्यवस्थित वागायचा. तसाच विहान आहे असं वाटतं.' .ते पुढे म्हणाले, 'जगात चांगली मुलं असलेले अनेक आई-वडील आहेत, मीही त्यांच्यापैकीच एक नशीबवान आहे. मी या सगळ्याची कधी कल्पनाही केली नव्हती. मला दोन खूप चांगली मुलं आहेत आणि माझी सूनही खूप छान आहे.' विकीच्या कामाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर तो सध्या संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटाचं शूटिंग करतोय. त्याचबरोबर विकी अमर कौशिक दिग्दर्शित ‘महाअवतार’ (Mahavatar) या चित्रपटातही मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे..लोकप्रियता, पैसे सगळं आहे तरीही प्राजक्ता माळीचं 'हे' स्वप्न अजूनही आहे अपूर्ण; म्हणते, 'मला मुंबईत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.