Dhurandhar Bade Sahab : धुरंधर चित्रपटातील 'बडे साहब' कोण? आदित्य धर स्वतःच म्हणाले ती व्यक्ती म्हणजे...

Dhurandhar Latest News : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' हा स्पाय अॅक्शन थ्रिलर जगभरात ३०० कोटींहून अधिक कमाई करून दुसऱ्या आठवड्यातही जोरदार चालू आहे. पण 'धुरंधर' (Dhurandhar) चित्रपटात वारंवार उल्लेख असलेले 'बडे साहब' (Bade Sahab) हे पात्र सध्या खूप चर्चेत आहे. SP अस्लमपासून मेजर इकबालपर्यंत सगळे या व्यक्तीचा उल्लेख करतात आणि त्याला घाबरतात सुद्धा..त्यामुळे ही गुलदस्त्यात दडलेली व्यक्ती कोण आहे ही जाणून घेण्याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ही व्यक्ती कोण आहे.'धुरंधर' (Dhurandhar) चित्रपटात उल्लेख असलेले 'बडे साहब' (Bade Sahab) हे पात्र कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम असल्याचे संकेत आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी थेटपणे या नावाची पुष्टी केली नसली तरी चित्रपटातील अनेक संदर्भ आणि शेवटच्या सीनमध्ये हमजा अलीकडे (Ranveer Singh) असलेल्या डायरीत दिसलेली हिटलिस्ट याकडेच इशारा करते. .Video : छत्रपती शिवरायांचं हिंदवी स्वराज्य कसं होतं? तो काळ डोळ्यापुढं आणणारा AI व्हिडिओ व्हायरल; सच्चे मराठे असाल तर नक्की पाहाल.चित्रपटात 'बडे साहब' यांचे पात्र पडद्यावर थेट दाखवण्यात आलेले नाही. मात्र, कथानकात त्यांचा उल्लेख एक अदृश्य सूत्रधार म्हणून वारंवार होतो, जो भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमागे आहे. चित्रपटाच्या क्रेडिट्समध्ये, 'दाऊद इब्राहिम' (Dawood Ibrahim) हे पात्र अभिनेता दानिश इक्बाल यांनी साकारले असल्याचे नमूद आहे, ज्यामुळे 'बडे साहब' हीच व्यक्ती असल्याचे काही रीपोर्ट सांगत आहेत.पण काही नेटकऱ्यांना ही पटलेले नाहीये..काहीजण म्हणाले हा दाऊद असेल तर काही म्हणत आहेत की ही पात्र पाकिस्तानचे आर्मी चीफ किंवा हाफिज सईद (Hafiz Saeed) असू शकते.19 Minute 34 Second Viral Video नंतर आता 5.39 मिनिटचा व्हिडिओ व्हायरल? सोशल मीडियावर उडलाय गोंधळ.आदित्य धर यांनी 'बडे साहब'ची ओळख जाणूनबुजून गुलदस्त्यात ठेवली होती, जेणेकरून चित्रपटाच्या सिक्वेलसाठी (Dhurandhar Part 2) सस्पेन्स कायम राहील. त्यांनी असे संकेत दिले होते की हे पात्र कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉनचे आहे आणि पुढील भागात रणवीर सिंगचे पात्र त्यांच्या शोधात असेल.'धुरंधर: पार्ट 2' मध्ये, 'बडे साहब' हे मुख्य लक्ष्य असेल आणि रणवीर सिंगचे पात्र (हम्जा अली मजारी) त्यांना पकडण्याच्या मोहिमेवर असेल. आता ही पाहणे खूपच इंट्रेस्टिंग असेल की 'बडे साहब' म्हणजे नेमकं कोण असेल...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.