हेमा मालिनी नव्हे 'ही' होती चित्रपटातली खरी 'शोले' गर्ल; ५० वर्षांनंतर कशी दिसतेय बसंती? फोटो पाहून वाटेल आश्चर्य

'शोले' हा चित्रपट भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासातला मैलाचा दगड मानला जातो. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना थिएटरपर्यंत खेचून आणलेलं. जया बच्चन, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन आणि संजीव कुमार, अमजद खान यांच्या अभिनयाने सजलेला 'शोले' आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. या चित्रपटाने कमाईचे अनेक रेकॉर्ड केले. तसेच या चित्रपटाचे संवाद आणि गाणीही आजवर प्रेक्षकांच्या हृदयावर कोरलेली आहेत. तचित्रपटातील बसंती म्हणजेच हेमा मालिनी यांचा हटके अंदाजही तुमच्या लक्षात असेल. मात्र चित्रपटात खरी बसंती वेगळीच होती. बसंतीचे सगळे धोकादायक सीन तीच करायची. कोण होती ती?.ही अभिनेत्री होती हिंदी सिनेसृष्टीतील पहिली स्टंट वूमन रेश्मा पाठक. रेश्मा पाठक यांचा चेहरा पडद्यावर कधीही दिसला नाही. मात्र बसंतीचे सगळे अवघड सीन त्यांनीच केले होते. जेव्हा जेव्हा बसंतीचा टांगा चालवायचा सीन असो किंवा गुंडांशी दोन हात करायचा सीन असो ते सीन रेश्मा करायच्या. टांग्यातून उडी मारण्याचा सीनही रेश्माच करायच्या. त्यामुळे त्याच खऱ्या बसंती होत्या असं म्हणावं लागेल. रेश्मा यांनी केवळ 'शोले' नाही तर मीना कुमारी, डिंपल कपाड़िया, श्रीदेवी आणि रेखा यांसारख्या अभिनेत्रींसाठीही काम केलं. .1968 मध्ये त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात केली आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कुटुंबासाठी काम करत राहिल्या. त्यांच्या आयुष्यावर 2019 मध्ये 'द शोले गर्ल' हा चित्रपटही तयार झाला,.ज्यातून त्यांच्या संघर्षाची आणि धाडसाची कहाणी मांडण्यात आली. जर रेश्मा नसत्या तर शोले मधली बसंती केवळ एक रोमँटिक पात्र म्हणून उरली असती. बसंतीचे सीन करणाऱ्या रेश्मा आज ७५ वर्षांच्या आहेत. त्यांचंही या चित्रपटासाठी मोठं योगदान आहे. स्टंट मॅनला अनेकदा सीन करताना दुखापत होण्याची शक्यता असते. त्यांच्या हिमतीमुळेच आज त्या खऱ्या अर्थाने हिंदी सिनेमातील 'स्टंट क्वीन' म्हणून ओळखल्या जातात.