Chhabi Trailer: फोटोग्राफरला दिसणारी ती मुलगी कोण ? "छबी" चित्रपटातून उलगडणार फोटोचं गूढ

Chhabi Movie Trailer: अद्वैत मसूरकर दिग्दर्शित "छबी" चित्रपटाचा ट्रेलर आणि म्युझिक लाँच दिमाखात संपन्न झालाय.
Payal Naik
Updated on

फोटोग्राफी करणारा एक फोटोग्राफर कोकणात एका मुलीचे फोटो काढतो. त्या फोटोंचा एक विचित्र अनुभव त्याला येतो. त्या फोटोंमागे नेमकं काय गूढ असतं याची गोष्ट छबी या चित्रपटातून पाहता येणार आहे. अत्यंत रंजक अशा या चित्रपटाचा ट्रेलर आणि म्युझिक लाँच सोहळा नुकताच मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला. येत्या २५ सप्टेंबरला हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

