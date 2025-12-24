Premier

'मिसेस देशपांडे' वेब सीरिजमध्ये सिद्धार्थ चांदेकरसोबत बोल्ड सीन देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण? चाहत्यांनाही उत्सुकता

MRS DESHPANDE BOLD SCENES: माधुरी दीक्षितच्या 'मिसेस देशपांडे' या सिरीजमध्ये सिद्धार्थ चांदेकर याच्यासोबत बोल्ड सीन देणाऱ्या अभिनेत्रीची आता चर्चा रंगलीय.
MRS DESHPANDE BOLD SCENE

MRS DESHPANDE BOLD SCENE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हीची 'मिसेस देशपांडे' ही सीरिज नुकतीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या सीरिजमध्ये तिने अतिशय उत्तम काम केलंय. त्यामुळेच या सिरींजची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. या सीरिजमध्ये माधुरी दीक्षित पहिल्यांदाच सिरीयल किलरच्या भूमिकेत दिसतेय. प्रदर्शित होताच ही सीरिज हॉटस्टारवरील टॉप १ ची सीरिज बनली आहे. या सीरिजमध्ये तिच्यासोबत मराठमोळा अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर देखील आहे. आता या सिरीजमध्ये सिद्धार्थसोबत रोमान्स करणाऱ्या अभिनेत्रीची चर्चा रंगलीये .

Loading content, please wait...
Siddharth Chandekar
Madhuri Dixit
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com