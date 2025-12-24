'मिसेस देशपांडे' वेब सीरिजमध्ये सिद्धार्थ चांदेकरसोबत बोल्ड सीन देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण? चाहत्यांनाही उत्सुकता

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हीची 'मिसेस देशपांडे' ही सीरिज नुकतीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या सीरिजमध्ये तिने अतिशय उत्तम काम केलंय. त्यामुळेच या सिरींजची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. या सीरिजमध्ये माधुरी दीक्षित पहिल्यांदाच सिरीयल किलरच्या भूमिकेत दिसतेय. प्रदर्शित होताच ही सीरिज हॉटस्टारवरील टॉप १ ची सीरिज बनली आहे. या सीरिजमध्ये तिच्यासोबत मराठमोळा अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर देखील आहे. आता या सिरीजमध्ये सिद्धार्थसोबत रोमान्स करणाऱ्या अभिनेत्रीची चर्चा रंगलीये . .कोण आहे ही अभिनेत्री?'मिसेस देशपांडे' या सिरीजमध्ये सिद्धार्थ माधुरीच्या मुलाच्या भूमिकेत आहे ज्याचं नाव तेजस आहे. तो एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहे. या सीरिजमध्ये सिद्धार्थची पत्नीही दाखवण्यात आलीये. जिच्यासोबत अभिनेत्याने बोल्ड सीन दिलेत. सिद्धार्थ आणि तिचे किसींग सीन्सही आहेत त्यामुळे अभिनेत्री चर्चेत आली आहे. ही अभिनेत्री आहे दीक्षा जुनेजा. तिने अभिनेत्यासोबत १ मिनिटाचा बोल्ड सीन दिलाय. माधुरीची ऑनस्क्रीन सून खऱ्या आयुष्यातही बोल्ड आहे. दीक्षा अभिनयात येण्याआधी पत्रकार होती. 'सारे जहां से अच्छा' सीरिजमध्ये तिने नसीमा ही भूमिका साकारली होती ज्याचं कौतुक झालं होतं..याशिवाय दीक्षाने 'पिल', 'युनायटेड कच्चे', 'अनबॅचलर्ड', 'गिल्टी माईंड्स', 'गर्लफ्रेंड चोर' अशा काही सीरिजमध्येही काम केलं आहे. दीक्षा खऱ्या आयुष्यात देखील खूप स्टायलिश आहे. तिचे अनेक बोल्ड फोटो तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. गेल्या महिन्यात दीक्षाने फिल्ममेकर पार्थ आहुजासोबत विवाह केला होता. .साक्षीसोबत रोमान्स करताना सचिनला रंगेहात पकडणार अर्जुन; बहिणीच्या नवऱ्याचे कारनामे पाहून होणार रागाने लाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.