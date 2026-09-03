'हमाल दे धमाल'च्या 'ढाकुमाकुम' गाण्यात निळू फुलेंसोबत दिसणाऱ्या 'या अभिनेत्याला ओळखलंत? आता गाजवतोय छोटा पडदा

दहीहंडी आली की कार्यक्रमात सगळ्यात आधी गाणं वाजतं ते 'हमाल दे धमाल' मधील 'ढाकुमाकुम ढाकुमाकुम'. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन इतकी वर्ष लोटली तरी या गाण्याची जादू मुळीच कमी झालेली नाही. दहीहंडीचे थर लावताना आणि इतरांना पाहतानादेखील हे गाणं सगळ्यांचं मनोबल वाढवतं. या गाण्याशिवाय दहीहंडी अधुरी आहे. प्रत्येक गल्लीत, मोठ्या मैदानात हे गाणं लागलंच पाहिजे. लोकप्रिय दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि निळू फुले यांच्या नृत्याने सजलेलं हे गाणं जणू पर्वणी आहे. मात्र या गाण्यात निळू फुले यांच्यासोबत नृत्य करणाऱ्या अभिनेत्याला अनेकांनी ओळखलंच नाहीये. .'हमाल दे धमाल' हा चित्रपट आजही प्रेक्षक आवडीने बघतात. या चित्रपटात लक्ष्मीकांत यांच्यासोबत अभिनेत्री वर्षा उसगावकरदेखील होत्या. या चित्रपटातील प्रत्येक गाणं अजरामर ठरलं. त्यातलंच एक गाणं म्हणजे 'ढाकुमाकुम'. तुम्ही अनेकदा हे गाणं पाहिलं असेल मात्र यात तुम्ही एका कलाकाराला ओळखलं नसेल. नुकताच 'गौरव जी' या डिजिटल क्रिएटरने एक रिल व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात त्याने हे गाणं दाखवत निळू भाऊंच्यासोबत असणाऱ्या अभिनेत्याचं नाव सांगितलंय. या गाण्यात 'निळू भाऊ निळू भाऊ हो बाजूला अरे हो बाजूला, फुटाची गोळी नाहीतर देईन तुला' अशा ओळी आहेत. यातील पहिल्या संवादात एक वेगळा अभिनेता आहे, मात्र निळूभाऊंना फुटाची गोळी द्यायला येणारा अभिनेता आज घराघरात लोकप्रिय आहे. .हे अभिनेते दुसरे तिसरे कुणी नसून लोकप्रिय मराठी अभिनेते आणि दार उघड बये म्हणत पैठणी घेऊन घरोघरी जाणारे प्रेक्षकांचे लाडके भावोजी म्हणजेच आदेश बांदेकर आहेत. तेव्हा आदेश बरेच बारीक असल्याने पटकन ओळखू येत नाहीत मात्र गौरवने हा रील शेअर करताच स्वतः आदेश बांदेकरांनी त्यावर रिप्लाय दिलाय. 'जुन्या आठवणी जागवल्याबद्दल धन्यवाद', असं त्यांनी म्हटलं आहे. आदेश बांदेकर या गाण्यात आहेत हे पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. ही रील सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होतेय. .अय्यो! टॉक्सिल'ला मागे टाकणाऱ्या 'हनुमान अंश'मध्ये झळकतेय मराठमोळी अभिनेत्री; सध्या स्टार प्रवाहवर करतेय काम, कोण आहे ती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.