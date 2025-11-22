Neha : 18 वर्षांचं करियर, 14-15 चित्रपट, 9 तर निघाले फ्लॉप..तरीही आज 40,00,00,000 कोटी संपत्तीची मालकीण, राजकीय घराण्याशी खास कनेक्शन

Bollywood Actress Neha Sharma Story : बॉलिवूडमध्ये असे काही चेहरे आहेत, ज्यांना पाहिले की चाहते थांबतात, स्क्रीनवरचे अपयशही त्यांच्या सौंदर्यापुढे फिके पडते. अशाच एका अभिनेत्रीची गोष्ट आज सांगणार आहोत…जिने १८ वर्षांच्या करियरमध्ये १४-१५ चित्रपट केले पण त्यातले तब्बल ९ चित्रपट फ्लॉप ठरले. तरीही आज ही अभिनेत्री ४० कोटीच्या संपत्तीची मालकीण आहे. चला जाणून घेऊया कोण आहे ही बॉलीवुड दिवा..21 नोव्हेंबर 1987 रोजी बिहारच्या भागलपूरजवळील छोट्या गावात जन्मलेली नेहा शर्मा लहानपणापासूनच दम्याशी झुंज देत होती. तरीही तिने कधी हार मानली नाही. माउंट कार्मेल शाळेतून शिक्षण, दिल्लीच्या NIFT मधून फॅशन डिझायनिंग पूर्ण केले. पण मनात अभिनयाची खुमारी होती. 2007 मध्ये तेलुगू चित्रपट ‘चिरुथा’ने तिने पदार्पण केले आणि 2010 मध्ये ‘क्रूक’ने बॉलिवूडमध्ये एण्ट्री मारली..Sale : सारा जमाना Zudio का दिवाना! पण फक्त झुडिओ नाही, तर टाटाच्या 'या' 5 दुकानांमध्ये मिळतोय हजारोंचा डिस्काउंट; स्पेशल ऑफर्स पाहा.18 वर्षांच्या कारकिर्दीत नेहाने हिंदी, तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, पंजाबी अशा अनेक भाषांत जवळपास 14-15 चित्रपट केले. पण खरे सांगायचे तर त्यातील तब्बल 9 चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर पूर्ण फेल ठरले. ‘यंगिस्तान’, ‘तुम बिन 2’, ‘मुबारकां’, ‘जयंता भाई की लव स्टोरी’ असे अनेक नावे यात समाविष्ट आहेत. तरीही तिची फॅन फॉलोईंग कधी कमी झाली नाही. उलट ‘क्या सुपर कूल हैं हम’ सारखे हिट आणि अजय देवगणसोबतचा ‘तान्हाजी’ ब्लॉकबस्टर ठरला, ज्याने तिला नव्याने ओळख मिळवून दिली..DMart Sale : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे जास्त स्वस्त आणि फायद्याचे ठरते? जाणून घ्या एका क्लिकवर.आज नेहा केवळ चित्रपटांपुरती मर्यादित नाही. वेब सिरीज, टीव्ही, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही ती झळकते. तिच्या आयटम साँग्जना तर चाहते वेडे झाले आहेत. शास्त्रीय ते वेस्टर्न, नृत्यही तितकेच परफेक्ट आहे. वडील अजित शर्मा हे काँग्रेसचे माजी आमदार असल्याने तिचे एका राजकीय कुटुंबाशी जवळचे नाते आहे. पण नेहाने नेहमी सांगते, “मी स्वतःच्या पायावर उभी आहे.” तिची एकूण संपत्ती आज 32 ते 40 कोटींच्या घरात आहे. एका चित्रपटासाठी 1-2 कोटी फी, ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया, फोटोशूट…तिच्या कमाईचे सोर्स प्रचंड आहेत..प्रेमप्रकरणात तिचे नाव क्रोएशियन फुटबॉलर पेटार स्लिस्कोविचशी जोडले गेले, पण नेहा नेहमी सिक्रेट हसू आणत बोलते, माझे आयुष्य माझेच आहे. फ्लॉपच्या माळेनंतरही नेहा शर्मा आजही बॉलिवूडच्या सुंदर अभिनेत्रींच्या यादीत आघाडीवर आहे. कारण तिने तिच्या मनाशी ठरवलेले की तिच्यासाठी अपयश हे फक्त एक पायरी आहे… शिखराकडे जाण्याची.FAQsWho is Neha Sharma?नेहा शर्मा कोण आहे?नेहा शर्मा कौन है?नेहा शर्मा या 21 नोव्हेंबर 1987 रोजी बिहारच्या भागलपूरजवळ जन्मलेल्या बॉलिवूड अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी 2007 मध्ये तेलुगू चित्रपटातून करिअर सुरू केले.How many movies of Neha Sharma flopped?नेहा शर्माचे किती चित्रपट फ्लॉप झाले?नेहा शर्मा की कितनी फिल्में फ्लॉप हुईं?तिच्या 18 वर्षांच्या कारकिर्दीत जवळपास 9 चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर पूर्ण आपत्ती ठरले, तरी तिची लोकप्रियता कायम आहे.What is Neha Sharma’s net worth?नेहा शर्माची एकूण संपत्ती किती आहे?नेहा शर्मा की कुल संपत्ति कितनी है?उत्तर: सध्याच्या अंदाजानुसार नेहा शर्माची एकूण संपत्ती 32 ते 40 कोटी रुपये आहे.Which are Neha Sharma’s biggest hit movies?नेहा शर्माचे सर्वात मोठे हिट चित्रपट कोणते?नेहा शर्मा की सबसे बड़ी हिट फिल्में कौन सी हैं?“क्या सुपर कूल हैं हम” हिट आणि “तान्हाजी - द अनसंग वॉरियर” ब्लॉकबस्टर ठरले, ज्यामुळे तिला खूप प्रसिद्धी मिळाली.Does Neha Sharma belong to a political family?नेहा शर्माचे कुटुंब राजकीय आहे का?क्या नेहा शर्मा राजनीतिक परिवार से है?हो, तिचे वडील अजित शर्मा हे काँग्रेसचे माजी आमदार आहेत, त्यामुळे तिचा एका राजकीय कुटुंबाशी जवळचा संबंध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.