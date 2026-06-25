वयाच्या १०व्या वर्षी लावणीला सुरुवात; श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा'मुळे पुन्हा चर्चेत आला विठाबाईंचा संघर्ष

WHO WAS VITHABAI NARAYANGAONKAR AND HER CONTRIBUTION TO LAVANI: दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांचा 'ईठा' हा नवीन सिनेमा लवकर प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येणार आहे. लोककलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित या सिनेमात बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर झळकणार आहे. या सिनेमाचा नुकताच टीझर रीलिज झाला. या टीझनमध्ये श्रद्धा कपूर हिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. यातील श्रद्धाच्या लूकची सुद्धा चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .ईठा सिनेमामुळे सध्या विठाबाई नारायणगावकर यांचा एक जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यामध्ये त्या त्यांच्या संघर्षाबद्दल सांगताना पहायला मिळताय. त्यांचा जन्म १ जुलै १९३५ मध्ये पंढरपूरमध्ये झाला होता. त्यांना तमाशा आणि रंगभूमीशी परिचय लहानपणापासूनच झाला होता. त्यांच्या वडील आणि काका याच क्षेत्रात कार्यरत होते. .विठाबाई यांनी वयाच्या १० व्या वर्षी लावणी करायला सुरुवात केली होती. त्यांना लहानपणापासून नृत्य आणि सादरीकरणाची विशेष आवड होती. लावणीची गाणी, गवळणी आणि लोकनृत्यांच्या सान्निध्यात वाढत त्यांनी या कलेचे धडे घेतले. घराला आर्थिक आधार देण्यासाठी त्यांनी रंगमंचावर पदार्पण केले आणि आपल्या उत्कृष्ट सादरीकरणामुळे रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले..विठाबाईंचं जेव्हा मारुती सावंत यांच्याशी लग्न झालं त्यावेळी त्यांच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले. परंतु या सगळ्यावर मात करत त्यांनी लावणी सुरु ठेवली. लावणी तमाशा या लोककलांना त्यांना लोकापर्यंत पोहचवण्यात मदत केली. त्यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामासाठी तमाशा क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा राष्ट्रपती पुरस्कार सुद्धा मिळाला. .'देऊळ बंद २ ने राजा शिवाजीचा रेकॉर्ड मोडू नये' प्रवीण तरडे सिनेमाबद्दल बोलताना म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.