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वयाच्या १०व्या वर्षी लावणीला सुरुवात; श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा'मुळे पुन्हा चर्चेत आला विठाबाईंचा संघर्ष

SHRADDHA KAPOOR EETHA MOVIE BASED ON VITHABAI NARAYANGAONKAR: दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांचा आगामी 'ईठा' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर या चित्रपटात लावणीसम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांची भूमिका साकारत आहे.
VITHABAI NARAYANGAONKAR

VITHABAI NARAYANGAONKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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WHO WAS VITHABAI NARAYANGAONKAR AND HER CONTRIBUTION TO LAVANI: दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांचा 'ईठा' हा नवीन सिनेमा लवकर प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येणार आहे. लोककलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित या सिनेमात बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर झळकणार आहे. या सिनेमाचा नुकताच टीझर रीलिज झाला. या टीझनमध्ये श्रद्धा कपूर हिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. यातील श्रद्धाच्या लूकची सुद्धा चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

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