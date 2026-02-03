'द अजित पवार' मध्ये कोण साकारणार मुख्य भूमिका? स्वतः अजित दादांनी सांगितलेलं नाव; म्हणालेले

महाराष्ट्रात चार दिवसांपूर्वी सगळ्यांना हादरवणारी घटना घडली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या अशा अचानक जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला. त्यांची कामं आठवून त्यांचे समर्थक प्रसंगी विरोधकही भावुक झाले. अशातच आता अजित दादांच्या निधनानंतर त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात अजित पवार त्यांच्या बायोपिकबद्दल बोलतायत. सोबतच त्यांची भूमिका कुणी करावी याबद्दलही सांगतायत. .अजित दादांच्या निधनानंतर झी गौरव चित्र पुरस्कार २०२४ चा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. दादांनी झी गौरव चित्र पुरस्कार २०२४ या सोहळ्याला हजेरी लावली होती. अभिषेक बारहाते याच्या अकाऊंटवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. या व्हिडिओमध्ये अवधूत गुप्ते अजित पवार यांना विचारतो "द अजित पवार नावाचा बायोपिक आला तर त्यात कोणत्या अभिनेत्याने तुमची भूमिका साकारावी?". त्यावर उत्तर देताना अजित दादा म्हणतात, 'निलेश साबळे. डॉक्टरने करावं असं वाटतं.' त्यांचं उत्तर ऐकून शेजारी उभा असलेला निलेश साबळेदेखील चकीत होतो. .त्यावर निलेश म्हणतो, 'मी किती चांगला करायचो हे माहीत नाही पण, हे लोकांना आवडायचं. पण मला माहित नव्हतं की, दादा स्वतः बघतात. पण, आता मला कळलं आहे. त्यामुळे आता जरा जास्तच जपून करायला पाहिजे.' त्यावर दादा म्हणतात, 'मी पण कधी कधी ते काय बोलतात ते बघत असतो. आम्ही पण आरशासमोर प्रॅक्टिस करत बोलत नसतो. आम्ही एकदा माईक हातात आल्यानंतर जे विचार पटतात त्या पद्धतीने बोलत असतो. परंतु ह्यांनी (निलेश साबळे) बऱ्याचदा 'या ठिकाणी, या ठिकाणी' माझी नक्कल करताना म्हटलं होतं. मी तेव्हापासून ठरवलं की, हा शब्द जेवढा कमीत कमी वेळा वापरता येईल.'.पुढे दादा म्हणतात, 'तुम्ही बघा त्यानंतरच्या काळात हा शब्द अजित पवारने कमी केलेला आहे. त्यामुळे डॉक्टर तुम्ही अधून मधून माझी अशी नक्कल करत चला आणि मग त्यातून मलाही कळेल, आपलं काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य आहे. आणि त्याप्रमाणे मला दुरुस्ती करता येईल.' 'द अजित पवार' असा चित्रपट आला तर त्याला प्रेक्षकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळेल हे मात्र नक्की. .गौरव मोरेने सांगितलं हास्यजत्रा सोडून हिंदीतील 'मॅडनेस मचायेंगे' करण्याचं खरं कारण; म्हणाला, 'मी इथून गेल्यावर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.