आमिर खानने लग्नात चांदीचं पैंजण का घातलेलं? व्हिडिओ पाहून नेटकरी चकीत, म्हणतात

आपल्या अभिनयाने एक बेंचमार्क सेट करणारा लोकप्रिय अभिनेता आमिर खान त्याच्या चित्रपटांसोबतच त्याच्या वैयक्तिक गोष्टींमुळेही चर्चेत असतो. नुकतंच आमिरने तिसरं लग्न केलं. त्याने गौरी स्प्रॅटसोबत लग्न करून आपल्या नवीन आयुष्याची सुरुवात केलीये. गौरी आधीपासून एका मुलाची आई आहे. तर आमिरचीही आधी दोन लग्न झालीयेत. तो तीन मुलांचा बाबा आहे. तो त्याच्या तिसऱ्या लग्नामुळे चांगलाच चर्चेत होता. मात्र आता तो चर्चेत असण्याचं कारण वेगळं आहे. आपल्या तिसऱ्या लग्नात आमिरने चक्क पायात पैंजण घातलं होतं जे आता नेटकऱ्यांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरलंय. .आमिरने गौरीसोबत रजिस्टर मॅरेज केलं. त्यांचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले ज्यात आमिर आणि गौरी जमिनीवर बसून सही करताना दिसतायत. अशातच त्याच्या लग्नातील लूकची देखील चांगलीच चर्चा झाली. ते दोघेही पारंपरिक पोशाखात दिसले. आमिरने आयव्हरी रंगाचा कुर्ता आणि धोती परिधान केली होती. मात्र त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना बाहेर सोडायला येतो. जेव्हा राज यांना निरोप देऊन आमिर जायला निघतो तेव्हा मात्र त्याच्या धोतरातून त्याचे पाय दिसतात. त्यात त्याच्या उजव्या पायात भलंमोठं पैंजण दिसलं. त्याचा डावा पाय पूर्णपणे दिसलं नसला तरी उजव्या पायातलं पैंजण पाहून अनेक नेटकरी आता चकीत झालेत. .यावर नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिलं, 'वाईट नजरेपासून वाचवण्यासाठी घातलं असेल.' तर दुसऱ्याने लिहिलं, 'त्याने आपल्या प्रत्येक पत्नीकडून एक एक पैंजण चोरलय आणि एवढं मोठं पैंजण घातलंय.' आणखी एकाने लिहिलं, 'कदाचित आता पुन्हा ५ वर्षांनी चौथ्या लग्नाची तयारी करत असेल.' अशा अनेक प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. मात्र आमिरने पैंजण का घातलं याबद्दल कोणतंही ठोस कारण समोर आलेलं नाही. .सिद्धार्थचा फोन ऐकला अन् मी हादरले... तृप्तीने सांगितलं लॉकडाउनमध्ये काय घडलेलं; आई-बाबांच्या विरोधात जात लग्न केलेलं पण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.