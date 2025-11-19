सगळीकडे 'डाइनिंग विद द कपूर्स'ची चर्चा पण शोमधून आलिया भट्ट गायब; राज कपूर यांच्या नातवाने सांगितलं कारण

बॉलिवूडमधील सर्वात प्रतिष्ठित कुटुंबांपैकी एक असलेल्या कपूर घराण्याच्या जीवनशैलीवर, त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या आवडींवर, कौटुंबिक परंपरांवर आणि जुन्या आठवणींवर आधारित 'डाइनिंग विद द कपूर्स' (Dining with the Kapoors) या नवीन डॉक्युमेंट्रीच्या प्रीमियरची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या डॉक्युमेंट्रीचा फर्स्ट लुक आल्यापासून ते ट्रेलर रिलीज होईपर्यंत एका गोष्टीची सर्वाधिक चर्चा झाली: कपूर कुटुंबाच्या या संपूर्ण कथानकात घरातील सून आलिया भट्ट दिसत का नाहीये?.इंडस्ट्रीतील सर्वात चर्चेतील कुटुंबआतापर्यंत लोक फिल्मी मॅगझीन किंवा वर्तमानपत्रांमध्ये कपूर कुटुंबाबद्दल जे किस्से वाचायचे, ते आता त्यांना छोट्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे इंडस्ट्रीतील या सर्वात चर्चित कुटुंबाच्या आयुष्याशी ओळख करून घेण्यासाठी चाहत्यांची उत्सुकता साहजिकच वाढली आहे. ट्रेलरमध्ये रणबीर कपूरपासून ते करीना कपूर खान, जावई सैफ अली खान यांच्यासह रणधीर कपूर, नीतू कपूर, रीमा जैन, रिद्धिमा कपूर साहनी, आदर जैन आणि नव्या नवेली नंदापर्यंत सगळेच हसत-खेळत एकत्र दिसत आहेत. हे कुटुंब आपली वारसा तसेच राज कपूर यांची १०० वी जयंती साजरी करताना दिसत आहे..आलिया भट्टला शोपासून दूर का?इतक्या मोठ्या स्टार कास्टमध्येही लोकांमध्ये एक नाराजी पसरली आणि अनेक चाहते विचारत होते की, आज बॉलिवूडमधील सर्वात मोठी स्टार असलेल्या आलिया भट्टला या शोमधून दूर का ठेवलं गेलंय? घरातील सगळे सदस्य उपस्थित असताना, सून म्हणून आलिया तिथे का नाही, हा प्रत्येकाच्या मनात असलेला पहिला प्रश्न होता. आता अखेर कपूर कुटुंबातील लाडक्या सदस्याने राज कपूर यांचा नातू आणि या शोचा निर्माता अरमान जैन याने या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे..'माझं बोलणं फिल्मी वाटू शकतं''बॉलिवूड हंगामा'सोबतच्या मुलाखतीत अरमान जैन याने सांगितलं की, आलिया कपूर कुटुंबाच्या या शोमध्ये नसण्यामागे कारण दुसरं कोणी नसून ती स्वतः आहे. त्याने स्पष्ट केलं की, आलियाकडे या शूटिंगच्या आधीच काही कामाच्या कमिटमेंट्स ठरलेल्या होत्या. अरमान म्हणाला, 'माझं बोलणं कदाचित फिल्मी वाटू शकेल, पण राज कपूर नेहमी म्हणायचे काम हीच पूजा आहे. प्रत्येक कौटुंबिक समारंभात असं घडतं मग ते ख्रिसमस असो, दिवाळी असो किंवा शूटिंग. काहीवेळा तारखा जुळत नाहीत.'.आलियाचा शोला पूर्ण पाठिंबाशूटिंगपासून दूर राहिलेल्या आलिया भट्टने मात्र या शोला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तिने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर या आगामी प्रोजेक्टचं जोरदार प्रमोशनही केलं आहे..रेखाने नाकारला, परवीन बाबीने सोडला आणि गरोदर हेमा मालिनींनी पोट लपवत पूर्ण केली फिल्म; कोणता होता तो चित्रपट? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.