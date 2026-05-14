"त्या एका गोष्टीसाठी मी थांबले..."; सैफपासून वेगळं झाल्यावर अमृता सिंह का राहिली अविवाहित? म्हणाली

बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक घटस्फोट झाले. प्रत्येक घटस्फोटाच्या पोटगीचीही जोरदार चर्चा झाली. मात्र बॉलिवूडमधला सगळ्यात जास्त चर्चेत राहिलेला घटस्फोट म्हणजे सैफ अली खान आणि अमृता सिंह यांचा. त्यांना वेगळं होऊन आज बरीच वर्ष झाली. मात्र आजही त्यांच्या घटस्फोटाबद्दल बोललं जातं. घटस्फोटानंतर अभिनेता सैफ अली खान याने दुसरं लग्न करत अभिनेत्री करीना कपूर हिच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. मात्र अमृताने दुसरं लग्न केलं नाही. याचं कारण अभिनेत्रीने स्वतः सांगितलं होतं. .अमृता आणि सैफ एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते. मात्र त्यांच्या वयात तेव्हा खूप अंतर होतं. तेव्हा सैफ २१ वर्षांचा होता तर अमृता ३३ वर्षाची होती. तेव्हा अमृता अभिनय क्षेत्रात करिअर करत होती. ती आपल्या करिअरच्या शिखरावर होती. तेव्हा सैफ मात्र त्याच्या करिअरला सुरुवात करत होता. अमृता मोठी स्टार होती. त्यामुळेच त्यांच्या लग्नाच्या निर्णयाची मोठी चर्चा झाली. मात्र त्या दोघांनी एकमेकांच्या साथीने संसार केला. .का तुटलेला सैफ अमृताचा संसार काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, अमृता करिअरमध्ये यशस्वी असल्याने ती सैफला योग्य वागणूक देत नव्हती असं म्हंटलं जातं. सैफवर ती हुकूम गाजवत होती. तर इतर काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, सैफ आणि अमृता विभक्त होण्यामागे सैफची आई अभिनेत्री शर्मिला टागोर आणि बहिणी सबा, सोहा कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातं. या तिघींसोबत अमृताचे मतभेद होते. ज्यामुळे घरात वारंवार वाद व्हायचे. परिणामी, लग्नाच्या १३ वर्षानंतर या जोडीने २००४ मध्ये कायदेशीररित्या घटस्फोट घेतला. .म्हणून अमृताने दुसरं लग्न केलं नाही अमृता आणि सैफ वेगळे झाल्यावर सैफने २०१२ मध्ये करिनासोबत लग्न केलं. मात्र अमृताने पुन्हा विवाह केला नाही. एका मुलाखतीत तिने यामागचं कारण सांगितलं होतं. अमृता म्हणालेली, घटस्फोटानंतर तिने तिच्या दोन्ही मुलांची सारा आणि इब्राहिम यांची जबाबदारी स्वीकारली. त्यामुळे मुलांचा योग्यरित्या सांभाळ व्हावा. त्यांच्या संगोपनात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी तिने दुसरं लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला..राधिका सुभेदारची जय खानोलकरच्या ऑफिस मध्ये एन्ट्री! येताच घातली कडक अट, 'सनई चौघडे'मध्ये नवीन ट्विस्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.