Arijit Singh Retirement : शेवटी मी धाडस केलं! अरिजीत सिंहने सांगितलं निवृत्तीचं कारण, म्हणाला, मी जगू शकेन

प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंहने यापुढे चित्रपटात पार्श्वगायन करणार नसल्याचं सांगत निवृत्ती घेतल्याची घोषणा केली. अचानक अशी घोषणा केल्यानं अरिजीतच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीतही अरिजीतच्या या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. अरिजीतने अचानक असा निर्णय का घेतला असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे..अरिजीत सिंहकडे वर्षभरात अनेक प्रोजेक्ट हातात होते. पण त्याने कुठलाच नवा प्रोजेक्ट घेतलेला नाही. याबाबतची माहिती अरिजीतने सोशल मीडियावरून केली. अरिजीतने सुरुवातीला त्याच्या प्रायव्हेट ट्विटर अकाउंटवर पोस्ट केली होती. नंतर इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली. त्यात आता पार्श्वगायन कऱणार नाही असं सांगितलं. इन्स्टाग्रामवर अरिजीतने कारण सांगितलं नसलं तरी ट्विटरवर मात्र याबाबत पोस्ट केलीय..Arijit Singh Retirement : अरिजीत सिंहचा मोठा निर्णय! 'Playback Singing' मधून अचानक 'रिटायरमेंट' ; लाखो चाहत्यांना धक्का.अरिजीतने म्हटलं की, पार्श्वगायन न करण्याच्या निर्णयामागे फक्त एक कारण आहे असं नाही. अनेक कारणं आहेत. बऱ्याच काळापासून हे करण्याचा माझा विचार होता. शेवटी मी धाडस केलं. एक कारण तर सहज आहे की मी लगेच कंटाळून जातो. त्यामुळे स्टेजवर तीच गाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने सादर करतो. त्यामुळे मला कंटाळा आलाय. मला संगीतात दुसरं काहीतरी करण्याची गरज आहे ज्यामुळे मी जगू शकेन. आणखी एक कारण म्हणजे नव्या गायकाला पुढे येताना पाहून खरी प्रेरणा मिळवायची आहे..निवृत्तीची घोषणा करताना अरिजीतने म्हटलं होतं की, सर्वांना हॅप्पी न्यू इयर. तुम्ही इतकी वर्षे जे प्रेम केलंत त्याबद्दल आभार. मी आता आनंदाने जाहीर करतोय की यापुढे पार्श्वगायक म्हणून नव्याने कोणतंही काम करणार नाही. मी आता हे थांबवतोय. आतापर्यंतचा हा प्रवास खूपच सुंदर होता..दरम्यान, अरिजीतने पार्श्वगायन कऱणार नसल्याची घोषणा केली असली तरी सध्या जे काम हातात आहे तू पूर्ण करणार असल्याचं सांगितलंय. तसंच म्यूझिक बनवणं सोडणार नाही असंही अरिजीतने स्पष्ट केलंय..