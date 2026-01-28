Premier

Arijit Singh Retirement : शेवटी मी धाडस केलं! अरिजीत सिंहने सांगितलं निवृत्तीचं कारण, म्हणाला, मी जगू शकेन

Arijit Singh Retirement : प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंहनं मंगळवारी इन्स्टाग्रामवर केलेल्या निवृत्तीच्या पोस्टने चाहत्यांसह चित्रपट सृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. अरिजीत सिंहने अचानक असा निर्णय का घेतला असा प्रश्न सर्वांना पडलाय.
सूरज यादव
प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंहने यापुढे चित्रपटात पार्श्वगायन करणार नसल्याचं सांगत निवृत्ती घेतल्याची घोषणा केली. अचानक अशी घोषणा केल्यानं अरिजीतच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. चाहत्यांसह चित्रपटसृष्टीतही अरिजीतच्या या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. अरिजीतने अचानक असा निर्णय का घेतला असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

